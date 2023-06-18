«Возврат не принимается»: Карпин в Испании выдал замуж дочь Валерию

Главный тренер сборной России Валерий Карпин отвел под венец свою среднюю дочь Валерию.

На торжественную церемонию в Испании 54-летний отец приехал с супругой Дарьей.

Фото Соцсети

34-летняя жена Карпина знакома с его дочерьми от первого брака по родной Нарве. В своих соцсетях она выложила два фото со старшей сестрой Валерии — Марией. Одно — из детства.

Дарья и Мария Карпина. Фото Соцсети

Второе — со свадьбы с подписью «24 года спустя».

Дарья и Мария Карпина на свадьбе Валерии. Фото Соцсети

Свою очаровательную супругу Валерий Карпин знает с ее же детства. Их семьи давно и хорошо знакомы.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

Мария и Валерия — дочери от первого брака известного футболиста и тренера. Их мама Светлана переехала с мужем в Испанию, где Карпин выступал за «Реал Сосьедад», «Валенсию», вместе с Александром Мостовым — за «Сельту».

Фото «СЭ»

В 2003 году Валерия Карпина подержала в руках памятный приз клуба «Сто российских бомбардиров» от «Спорт-Экспресса». Бывший пресс-атташе «Спартака» и сборной России Леонид Трахтенберг приехал к футболисту на большое интервью для «СЭ» и сделал этот снимок Валерия и Валерии.

Фото Леонид Трахтенберг, архив «СЭ»

Несмотря на то что первый брак Валерия Карпина распался, он поддерживал с дочками теплые отношения. В то время Валерий Георгиевич признал отцовство над старшей дочерью Вероникой — она родилась вне брака, когда футболисту был 21 год.

Фото Соцсети

Валерий окружен прекрасными девушками. Сейчас вместе с супругой они воспитывают двух девочек — Дашу и Сашу, также дочь Дарьи от первого брака — Аниту.

Фото Соцсети

Поздравляя в соцсетях молодых с бракосочетанием, Карпин расставил много эмодзи с сердечками и пошутил: «Поздравляю мою дочь! Возврат не принимается! Фернандо, теперь это твои проблемы. Я вас так люблю!»