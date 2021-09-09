Карпин верит в прессинг. Но сыграет ли его ставка с этими футболистами и их подготовкой?

Рабинер — о проблемах сборной России.

Последние матчи сборной, достаточно подробные интервью Валерия Карпина, состояние игроков и получаемая на эту тему информация — все это заставляет о многом задуматься.

История с запретом в сборной на сахар и мучное — она ведь с чем связана? Карпин не стал бы придумывать такое на ровном месте, тем более что потом-то игроки разъезжаются по клубам, а там подобных ограничений нет. Что можно изменить за девять дней сбора?

Просто, насколько знаю, только примерно треть из числа вызванных в сборную игроков прибыла туда с нормальным (даже не с хорошим!) процентом жировой массы. Вот такая в клубах РПЛ сейчас подготовка.

Мне вспоминается поучительная история на эту тему из хоккея, когда молодой Никита Кучеров приехал на свой первый тренинг-кемп в «Тампу» и генменеджер, легендарный капитан «Детройта» и кумир детства Никиты Стив Айзерман застыдил его, что он самый жирный в команде. Не за вес, а именно за эту прослойку. В России ее тогда просто не проверяли!

Кучерову стало очень стыдно, он в корне изменил режим питания, и через три недели у него уже были совсем другие показатели. И больше он не питался как раньше. Потому что очень хотел пробиться в НХЛ. Вот поэтому он и выставлял вчера в своей московской детской хоккейной школе «Белые Медведи» Кубок Стэнли, и за автографами и фото к нему выстроились сотни ребят и их родителей.

Конечно, сейчас тестирования есть, но результаты вы видите сами. Значит, в клубах на это закрывают глаза. В лучшую сторону от прочих, кстати, отличались игроки «Динамо». Недаром и играют они в самый агрессивный футбол. И не случайно Карпин в интервью много хорошего говорит о «Динамо» и о схожем с бело-голубыми видении футбола.

У остальных все намного проблемнее. Даже у лучших на старте чемпионата — взять, например, Ерохина. Недаром тот, забив Кипру отличный гол, резко сдулся к исходу часа игры, перестал добегать там, где должен. И у большинства остальных плюс-минус то же самое. И на Евро ситуация была похожей — там, рассказывают, после Финляндии (Финляндии!) тот же Зобнин долго не мог прийти в себя оттого, что НЕ ПРИВЫК К ТАКОЙ ИНТЕНСИВНОСТИ! Так что его самоубийственному пасу назад с Данией сильно удивляться не стоит. И сейчас с Мальтой он хорошо сработал те самые полчаса, на которые реально готов.

И Осипенко на Мальту выходит не просто так, не потому, что он играл у Карпина в «Ростове», а потому, что у Джикии есть определенные проблемы со здоровьем, не позволяющие играть с такой частотой, как три матча за неделю. Третий мог бы его просто добить, и так, что он не только сейчас к матчам «Спартака» (там ведь еще и еврокубки), но и к октябрьскому циклу сборной не оклемался бы...

Когда Карпин говорит, что впервые в жизни столкнулся в сборной с такой талантливой группой игроков, у нас его искренность вызывает сомнения, не правда ли? Сразу приходит в голову мысль, что он просто не хочет публично добивать и так полоскаемых всеми футболистов, тем более что выстраивает с ними тесный контакт (см. интервью Смолова).

Но если все же допустить, что он не лукавит (с другой стороны, а где он мог работать с более одаренными игроками — разве что в «Спартаке»), то тогда вопрос: почему такие талантливые футболисты уже в сентябре находятся в таком разобранном состоянии, что их хватает только на 20 минут прессинга с Хорватией, на 10 — с Кипром, а с Мальтой команда просыпается только под конец? И если их так плохо готовят в клубах, почему они не могут дорабатывать самоподготовкой, где их профессионализм? Почему даже Ерохин, который так нравится нам на старте сезона и постоянно забивает, задыхается к 60-й минуте? Почему даже Дивеев — прогрессирующий центральный защитник, которому не надо так много бегать, — в ЦСКА обессиленным валится на газон после финального свистка, и как до сборной, так и уже в ней ему приходится сбрасывать лишний вес? Если возвращаться чуть назад, в докарпинские времена, — почему Жемалетдинов приехал на майский сбор перед Евро-2020 с тремя кило лишнего веса по сравнению с мартом?

В этом смысле запрет на сахар и мучное, как можно предположить, имеет для игроков в том числе и ментальный характер — да, в клубах у них этого не будет, но чем ближе окажется следующий сбор национальной команды, тем больше они станут об этом вспоминать и, может, в чем-то себя ограничивать. Или этот расчет на сознательность наивен?

Я тут на днях говорил, что Карпину надо весь цикл между матчами сборной разъезжать по базам клубов и вдалбливать сборникам тактические нюансы. Навел справки — это технически невозможно, никто там его не ждет. Хотя мне удивительно, почему при этом Кафанов мог приехать в те же «Краснодар» или «Спартак», посмотреть тренировку, немножко пообщаться с вратарями. Будет же так — через месяц приедут в сборную и ничего помнить не будут, все придется доводить заново.

В четком стремлении Карпина играть только 4-3-3, которую он считает самой современной схемой, в наибольшей степени предусматривающей прессинг, вижу и плюс, и минус. Плюс в том, что из раза в раз игроки будут все лучше понимать, что от них требуется. Кто-то уже понимает — динамовцы, потому что играют так же, Ионов, игравший у Карпина в «Ростове» (хотя и проданный в «Краснодар») и чуть ли не лучше всех прессинговавший Хорватию и Мальту. Но таких мало.

Минус, во-первых, в том, что все соперники играют по-разному и подстраиваться под их слабые стороны, заведомо играя по одной схеме, сложнее.

А во-вторых, и это главное, — если к октябрю и ноябрю футболисты, как это раньше бывало, будут находиться в худшем состоянии, чем сейчас, как они вообще смогут кого-то прессинговать? А если их кондиции этого не позволят, зачем играть по схеме, заточенной как раз под прессинг?

Хотелось бы, конечно, чтобы задумки Карпина, ряд которых был вчера озвучен в интервью на «России-24» Илье Казакову, сработали. Но боюсь, он думает об этих игроках лучше, чем они есть на самом деле, и ему в этом плане предстоит еще много разочарований. Хотелось бы ошибиться.