Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал победу над Мальтой (2:0) в отборочном турнире ЧМ-2022.

О результате

— Задачу минимум мы выполнили, — сказал Карпин. — Семь очков после трех матчей есть. Трудности есть, понятно, что хочется лучше, но что есть, то есть. С тем временем, что было у ребят для подготовки к играм, результат не самый плохой. Слишком нервная игра была.

О моментах у ворот Гильерме

— Не соглашусь, что были моменты на тоненького. Первый — покатили сами себе, второй — была диагональная передача и Гильерме потащил. В запаре больше не вспомню. У нас было в десять раз больше подходов, которые мы не реализовали.

Где-то не хватило последней передачи, где-то спокойствия. Гол забили после прессинга, а дальше не использовали пространство. Думаю, если бы забили второй гол раньше, а моменты для этого были, чуть раскрепостились бы. Понятно, что счет 1:0 к концу сковывал, любой отскок мог изменить ситуацию. Да, был напряг.

О качестве игры

— Не хочу сейчас оценивать игру. Понятно, что можно лучше, но в нынешней ситуации 7 очков и 0 пропущенных мячей в трех играх — нормально. Ничего сверхъестественного.

Пока еще на иголках. Выйду со стадиона, может, пойму. Жалко, что не засчитали гол Осипенко. Хотя могли забить в других моментах, но и пропустить тоже могли. В лес отдохнуть уеду, в какой, пока не знаю.

Об итогах трех матчей

— Поблагодарил игроков, тренерский и административный штабы за непростой сбор. Было много нового, со всеми надо было познакомиться. Футболистам было тяжело, у них сразу пошли официальные игры, где нет права на ошибку. Попросил игроков выполнять мои требования, готовиться к серьезным матчам со Словакией и Словенией и матчам в клубах.

Об отсутствии Джикии

— Состояние Джикии, как и Самошникова, оценивали после игр. Он сыграл две игры по 90 минут, и оно у него было не самым лучшим. Поэтому играл Осипенко. Даже анализы крови показывали усталость.