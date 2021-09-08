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«Да, был напряг. Но семь очков и ноль пропущенных голов — нормально». Пресс-конференция Карпина

Севастиан Терлецкий
Севастиан Терлецкий
Корреспондент
Сегодня, 02:00
7 сентября. Россия — Мальта — 2:0. Валерий Карпин. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
7 сентября. Россия — Мальта — 2:0. Валерий Карпин. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал победу над Мальтой (2:0) в отборочном турнире ЧМ-2022.
Россия — Мальта

Валерий Карпин.Черчесова за такой позорный футбол растерзали бы. Но дело здесь не в Карпине

О результате

— Задачу минимум мы выполнили, — сказал Карпин. — Семь очков после трех матчей есть. Трудности есть, понятно, что хочется лучше, но что есть, то есть. С тем временем, что было у ребят для подготовки к играм, результат не самый плохой. Слишком нервная игра была.

О моментах у ворот Гильерме

— Не соглашусь, что были моменты на тоненького. Первый — покатили сами себе, второй — была диагональная передача и Гильерме потащил. В запаре больше не вспомню. У нас было в десять раз больше подходов, которые мы не реализовали.

Где-то не хватило последней передачи, где-то спокойствия. Гол забили после прессинга, а дальше не использовали пространство. Думаю, если бы забили второй гол раньше, а моменты для этого были, чуть раскрепостились бы. Понятно, что счет 1:0 к концу сковывал, любой отскок мог изменить ситуацию. Да, был напряг.

7&nbsp;сентября. Москва. Россия&nbsp;&mdash; Мальта&nbsp;&mdash; 2:0. Валерий Карпин и&nbsp;Зелимхан Бакаев.

О качестве игры

— Не хочу сейчас оценивать игру. Понятно, что можно лучше, но в нынешней ситуации 7 очков и 0 пропущенных мячей в трех играх — нормально. Ничего сверхъестественного.

Пока еще на иголках. Выйду со стадиона, может, пойму. Жалко, что не засчитали гол Осипенко. Хотя могли забить в других моментах, но и пропустить тоже могли. В лес отдохнуть уеду, в какой, пока не знаю.

7&nbsp;сентября. Россия&nbsp;&mdash; Мальта&nbsp;&mdash; 2:0. Федор Смолов после гола.Жалкие 2:0 с Мальтой могут стать роковыми. Совсем не позитивные расклады для России в отборе ЧМ

Об итогах трех матчей

— Поблагодарил игроков, тренерский и административный штабы за непростой сбор. Было много нового, со всеми надо было познакомиться. Футболистам было тяжело, у них сразу пошли официальные игры, где нет права на ошибку. Попросил игроков выполнять мои требования, готовиться к серьезным матчам со Словакией и Словенией и матчам в клубах.

Об отсутствии Джикии

— Состояние Джикии, как и Самошникова, оценивали после игр. Он сыграл две игры по 90 минут, и оно у него было не самым лучшим. Поэтому играл Осипенко. Даже анализы крови показывали усталость.

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