Наша команда набрала три очка, но это было ужасно.

Сборная России обыграла Мальту. Пожалуй, это все, что следует знать об этом матче. Наша команда добилась результата, но смотреть на это было так же невыносимо, как и на встречи с Хорватией и Кипром, — снова приходилось пересиливать себя.

Казалось, что хуже, чем три дня назад с киприотами, быть уже не может. Выяснилось, что может, причем намного. Завидую тем, кто предпочел этим вечером просмотру матча сборной России другой вид досуга или просто лег спать. Или наблюдали за ним выпивая и закусывая — наверное, это тоже могло бы раскрасить то, с позволения сказать, зрелище, которое явила публике команда Карпина.

В марте, когда сборная еще при Станиславе Черчесове победила на Мальте 3:1, то получила в свой адрес немало критики. Отчасти по делу, но во многом из-за фигуры тренера, который уже тогда стал раздражать широкие народные массы. И даже интересно, что эти люди скажут теперь.

С другой стороны, даже если бы Россия лихо втоптала мальтийцев в газон и набросала им полную кошелку мячей, как это парой часов ранее сделала молодежная сборная, уверен, это никак не изменило бы отношение к команде и ее главному тренеру. Те, кто валераверит, так и будут это делать, несмотря на чудовищный футбол в этом сентябре. Те, кто Карпина особо не любит, станут морщиться в любом случае.

Но противопоставлять Карпина и Черчесова — занятие, как по мне, довольно бессмысленное. Хотя уверен, что после матча это будет крайне популярным развлечением. Обсуждать то, что происходило на поле «Открытие Банк Арены», тоже не хочется — это попахивает какими-то извращением, настолько все там оказалось постыдным. А становиться извращенцем как-то не улыбается.

Пытаясь найти хоть какие-то крупицы оптимизма в такой ситуации (иначе можно сойти с ума, настолько все увиденное контрастирует с представлением большинства публики о месте России в футбольном мире), можно сказать следующее. Во время Евро-2020 было популярно сравнивать нашу команду с самыми разными сборными. Разумеется, Украину с ее четвертьфиналом (о качестве игры речь тут не идет, только о результате). Венгрию с ее самоотдачей и вирусным видео с мотивационной речью капитана Салаи (и неважно, что это снято не перед матчем с Германией, а в ноябре 2019-го). Посыл был один — все молодцы, кроме нас.

Но давайте посмотрим, что происходит. У Украины нет ни одной победы в отборочном турнире ЧМ-2022 и не особо высокие шансы даже на второе место в группе, притом что две встречи с главным аутсайдером — Казахстаном — уже состоялись.

У Венгрии — семь очков и четвертое место в своей группе. Побороться за стыки можно, но сложно. В сентябре венгров разгромила Англия (4:0) и прошла Албания (1:0).

Россия, если что, один из лидеров своей отборочной группы. Да, таблица — единственное, что примиряет с увиденным за эти три матча, но это не так уж мало.

С этим и остается ждать продолжения — в октябре игры со Словакией и Словенией. Вот только они, в отличие от Мальты, не станут сами отдавать нам голевые передачи и почти забивать в свои ворота.