Вот тут Карпин ни при чем. Мальту дома надо громить вообще без тренера

Игорь Рабинер — по итогам матча Россия — Мальта (2:0).

Досадно, конечно, что третий гол не засчитали, — хотя, скорее всего, Осипенко и правда забил. Но чтобы об этом судить наверняка, надо бы увидеть запись с камеры, расположенной прямо над линией ворот. Тогда и со всеми проекциями все стало бы ясно.

При этом неправильно все разговоры об игре с Мальтой сводить к этой небольшой несправедливости. Тем более что на распределение мест она влияет только сейчас, а в конце турнира все наверняка будет иначе. Как минимум потому, что наш календарь гораздо сложнее хорватского — у соперников две встречи в гостях с аутсайдерами и домашние матчи со Словакией и Россией, тогда как мы поедем и в Словению, и в Хорватию.

Гораздо важнее и правильнее говорить о том, что в двух матчах с Кипром и Мальтой мы наскребли только +4, а разницу надо было делать именно в этих встречах. Но качество игры в них (за исключением старта с Кипром и финиша с Мальтой) было таким, что на град голов рассчитывать не позволяло.

Валерофилы заявляют, что за неделю с небольшим новый главный тренер не мог успеть сделать ничего. Валерофобы отвечают, что при Станиславе Черчесове хотя бы середняков и аутсайдеров в отборе обыгрывали стабильно и уверенно. Что тоже упрощение по части уверенности, поскольку по одному матчу с Кипром и Казахстаном закончились 1:0.

На мой взгляд, в конкретной ситуации неправильно вешать всех собак на Карпина. Мальту дома сборная России должна громить вообще без тренера и с составом, который выбирается голосованием футболистов.

Если они себя уважают, конечно. И если готовы, чтобы с них кто-то что-то спрашивал.

В этом смысле меня умиляли оптимистические песни и пляски болельщиков, счастливых по поводу замены Черчесова Карпиным. Да при чем тут тренеры, если им играть некем и даже легионеры хронически не оправдывают ожиданий?

А тут оставалось только привезти в конце первого тайма себе гол под стать Мальте. Мы были очень к этому близки после паса Кузяева назад на Гильерме. Мальта простила. Мальта! Простила!

А нашим самым опасным игроком, причем с отрывом, был мальтийский вратарь Бонелло.

Не понимаю, чем думал главный тренер сборной Мальты итальянец Манджа, дав мальтийцам с их уровнем мастерства явную установку разыгрывать мяч от ворот короткими передачами. Это стало заметно с первой минуты и уже на десятой привело к тому, к чему привело. Это к той теме, о которой я говорю постоянно. Не умеете — на своей половине этого не делайте! Привезете обязательно!

Федор Смолов в этом эпизоде проявил себя молодцом, капитанская повязка вдохновила его на первый гол после возвращения в сборную. Причем гол в подкате!

Но бодрое начало иссякло еще быстрее, чем в Никосии. Опять устали?..

Критику можно адресовать многим. Желтая тому же Миранчуку с Мальтой, из-за которой он пропустит ключевую домашнюю игру со Словакией, — апогей футбола Алексея в этих матчах, где он вышел на трех разных позициях и ни одна не оказалась его. Уже его игра и гол с финнами на Евро кажутся на этом фоне мечтой. И телевизионная встряска от Черчесова уже не кажется такой вызывающей, не правда ли? Тем более что в конечном счете обернулась победным голом в нашем единственном выигрышном матче на Евро.

Вот так он оправдывает доверие Карпина, который во всех трех матчах выпускал его в основе. Таких, кстати, всего четверо — наряду с Миранчуком это Гильерме, Дивеев и Баринов. Удивлен, кстати, что в этом списке нет Джикии. Все понимают про необходимость ротации, но на важнейшую вещь — появление сыгранности у двух основных центральных защитников — времени в обрез, важен каждый матч, каждый тайм. И если состав на Кипр вопросов не вызвал, то с Мальтой они были — и с рокировкой Джикии на Осипенко, и с Кузяевым на месте правого защитника, и с отсутствием с первых минут отлично сыгравшего на Кипре Жемалетдинова, и с отсутствием попыток увидеть в роли шестого номера кого-то иного кроме далекого от оптимального состояния Баринова.

Думаю, Карпин за эти полторы недели понял, куда ввязался, что это за лучшие футболисты страны и как они готовы. По его мимике и жестам это было все очевиднее.

В том числе играющие за границей. Ведь не только Миранчук сыграл невзрачно, но и Головин, пока был здоров, в двух матчах не показал ничего — и большой вопрос, может ли он при 4-3-3 играть в тройке полузащитников.

С сожалением вынужден признать, что совсем не попал в игру с Мальтой любимый нами всеми Захарян. Да, ему мало отдавали, но когда получал мяч, не знал, что с ним делать. Бил в соперника, например. И не случайно стал частью двойной замены в перерыве.

Вообще, замены после первого тайма, как мы уяснили, — фирменная черта Карпина в сборной. Как и довольно обильная ротация. Все это происходит от прессинга, требующего большой интенсивности, и не то что на 90, но и на 70 минут такого футбола многие игроки функционально не готовы. Не случайно и травмы пошли косяком.

В районе 70-й минуты счет по ударам был 5:7 в пользу мальтийцев, в створ — 3:3. Последние 20 минут за счет замен прошли при огромном преимуществе сборной России — она ухитрилась пробить еще 14 раз против двух. На второй гол наиграли, от третьего отделили миллиметры и судейское решение. Все это немного скрасило впечатление.

Но не забудем поблагодарить Гильерме за эти три очка. Не вытащи он мяч из самого угла на 61-й минуте при 1:0, неизвестно, чем бы все это закончилось, — такая, извините, порнография творилась до того на поле. Доходило до выходов мальтийского вратаря к центру поля (!) со спокойным розыгрышем мяча, после чего уже болельщики в Тушине не выдержали, и поднялся свист. Потом стало лучше, но это не может заставить нас и того же Карпина закрыть глаза на первый час с лишним.

Что делать, как улучшать игру? С «физикой» вряд ли что-то сделаешь — это клубные истории. А вот с тактикой улучшить ситуацию, мне кажется, можно. Считаю, Карпину вплоть до ноября нужно ездить по клубным базам, в свободное время садиться со сборниками и вбивать им в голову все мельчайшие тактические детали его 4-3-3. Кто в какой ситуации куда бежит, где открывается, как прессингует, какие зоны заполняет. За месяц они все это забудут — слишком мало времени отрабатывали. А у них, если уж с техническими навыками проблемы и ноги еле волочат, так хоть тактика должна от зубов отскакивать!

Пока этого объективно быть не могло. И только очень тщательная работа способна что-то в этом смысле изменить.

Пока же единственный повод для удовлетворения — семь очков. И теперь главное — не проиграть Словакии дома, а желательно выиграть и тем самым закрыть почти все вопросы по второму месту. Даже Марибор-2 в этом случае не станет большой проблемой.

А вот первое место — это, думаю, скорее иллюзия. И не из-за незасчитанного гола Осипенко. По всей видимости, для этого надо будет выигрывать в Сплите. Пока такой победе взяться, мне кажется, неоткуда.