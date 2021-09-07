Черчесова за такой позорный футбол растерзали бы. Но дело здесь не в Карпине
ЧМ-2022. Отборочный турнир. Европа. Группа H
Россия — Мальта — 2:0 (1:0)
Голы: Смолов, 10 (1:0). Бакаев, 84 — с пенальти (2:0).
Россия: Гильерме, Кузяев, Осипенко, Дивеев, Караваев, Ерохин (Зобнин, 46), Баринов, Миранчук (Самошников, 58), Ионов (Жемалетдинов, 79), Смолов (Заболотный, 71), Захарян (Бакаев, 46).
Мальта: Бонелло, Борг, З.Мускат, Аджус (Шо, 86), Аттард (Димеч, 75), Пизани (Каруана, 66), Теума (Н.Мускат, 86), П.Мбонг, Д.Мбонг, Камензули, Монтебелло (Сатариано, 66).
Предупреждения: Миранчук, 50. Борг, 68. Камензули, 82.
Судьи: Али Палабыйык. Джейхун Сесигюзел, Серкан Олгунджан (все — Турция).
ВАР: Абдулкадир Битиген. Мете Калкаван (оба — Турция).
7 сентября. Москва. Стадион «Открытие Банк Арена».
Россия прошла островитян, но игра в ее исполнении оказалась ужасной. А вы ожидали феерии? Тогда у меня для вас плохие новости. Да, российский футбол по-прежнему в кризисе. И сменой главного тренера сборной ничего не решить.
Уже слышу, как ярые хейтеры Станислава Черчесова и поклонники Валерия Карпина говорят о том, что у последнего было всего три-четыре дня на подготовку, он не мог построить чего-то принципиально нового. А в октябре за три дня построит, считаете? Или в ноябре? Там и отбор на ЧМ-2022 закончится.
Нет, ребята, это так не работает. Если бы связь между временем во главе сборной и качеством игры была такой простой, то Черчесов на Евро-2020 выступил бы лучше, чем на ЧМ-2018. Но национальные команды слишком сильно зависят от клубных тренеров, от уровня чемпионата, от травм и прочих факторов, которые не исправишь за несколько суток сборов перед встречами сборных.
Да и, если уж так разбираться, Карпин имел массу времени в «Ростове». Если следовать логике валераверов, то он должен был за год так подготовить команду, чтобы она в еврокубках проходила «Маккаби». Ну и? Дончане по делу уступили израильтянам, а Валерий Георгиевич после вылета сказал: «Это уровень российского футбола».
Так и есть. Проигрывают ведь не только Черчесов или Карпин, но и Федотов, Слуцкий, Руй Витория, Семак, Николич, Новиков, Гончаренко... В кого ни ткни.
Поэтому противопоставление Черчесова и Карпина выглядит притянутым за уши. И тот, и другой — заложники обстоятельств, того подбора исполнителей, который есть под рукой.
Это болельщики ждали революции в составе, а Карпин вызывал и ставил тех, на кого опирался и Черчесов. Ну не считать же прорывом выход Осипенко и 15 минут Тюкавина на Кипре. За которым, знаю, и прежний тренер внимательно следил.
В середине второго тайма дали статистику: Мальта впереди по ударам по воротам. Дико признаваться, но и по игре островитяне выглядели интереснее, и моменты создавали осмысленнее. Так нас и в еврокубках гоняют все кому не лень.
Российский футбол все еще не достиг дна. Матч с Мальтой просто лишний раз напомнил об этом.
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