Футбол
Сборная России
Статьи
Все материалы Новости Видео Фото Команда
Главная
Футбол
Сборная России

Сегодня, 21:50

«Уволят и уволят. В чем проблема?» Огненная пресс-конференция Карпина перед матчем с Ираком

Гоша Чернов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Валерий Карпин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Главный тренер сборной России — о психологии, боязни ошибок и последних результатах.

— Валерий Георгиевич, можно ли сказать, что этот матч — самый важный за последнее время, ведь Россия полтора года не играла дома?

— Если рассматривать с этой точки зрения, то да. С точки зрения того, что это первый матч в России за полтора года. Но это если не вдаваться в то, с кем мы играем.

— Селихова не было на тренировке, будет ли он в заявке?

— В заявке не будет, потому что приболел. Инфекция.

Товарищеские матчи.
26 мар, 18:00. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Россия
Ирак

— Кто не сыграет с Ираком помимо Селихова?

— Я же не знаю, что случится ночью. Может, у кого-нибудь живот заболит. По медицинским показаниям все готовы. Сыграют или не сыграют — это уже другой вопрос. Но на 90% состав будет отличаться.

— Главный тренер сборной Ирака очень тепло отозвался о вас как о футболисте. Помните ли его во время игровой карьеры?

— Честно, не помню. Он сказал, что я лучший игрок? Что, я теперь вспомню из-за этого, как он играл?

— К Ирану было легче готовиться, чем к Ираку?

— Наоборот. Про Иран мы ничего не знали, потому что только назначили главного тренера, даже про расстановку и игру при стандартах — вообще ничего. Смотрели только игры того тренера в клубах. С Ираком с этим попроще делом: они пять матчей при новом тренере провели, и мы все просмотрели. Они используют либо схему 4-2-3-1, либо 5-3-1-1. Но схемы не играют в футбол. Зацикленность на них приводит к тому, что забываешь об игроках.

— На скамейке запасных будут микрофоны. Будете корректировать свое поведение?

— Раз будут микрофоны, то минуты две-три буду помнить об этом и вести себя по-другому. А потом проявится все как всегда, поэтому можете услышать много нехорошего. Ну, или хорошего — зависит от футболистов наших.

— Недавно вы сказали, что не держитесь за место в сборной. Будете ли готовы подать в отставку, если проиграете Ираку?

— Почему я должен подать? Можно и до игры тогда подать. Что поменяется, если мы проиграем? Нас что, вернут на международную арену или, наоборот, еще дальше забанят?

— Продлится серия без побед.

— А что она нам дает? Или не дает?

— Команда победами не радует.

— И?

Руслан Литвинов и&nbsp;Максим Осипенко слушают указания Валерия Карпина. Тягловая работа, ноль радости от игры. Рабинер — о матче Иран — Россия

— Болельщики расстроены.

— А мы расстроены, что в матчах не играем. Я не держусь за место что здесь, что в «Ростове». А вы?

— Пока да.

— А вы из страха перед увольнением ходите на работу?

— Нет, потому что нравится.

— Вот и мне нравится. Но это не значит, что я держусь за место и буду от всех отбиваться, вцепившись в стул. Уволят и уволят. В чем проблема? Ничего не случится. Будем так же жить. Не надо бояться ничего.

— После матча с Ираном вы сказали, что то, что было на поле после забитого мяча, вам не понравилось. Футболисты сказали, что, возможно, проблемы общекомандные, психологические. Вы понимаете, о чем они говорят? Боятся победить или давит серия без побед?

— Я-то как раз понимаю, о чем говорят. И я об этом говорил давно, когда только пришел в сборную. Люди, которые ходят к психотерапевту или психологу, сколько раз ходят?

— Не знаю.

— Вот и я не знаю, не ходил. Люди, возможно, годами ходят, чтобы искоренить... Это долгий процесс.

— Времени прошло мало...

— Времени вообще не прошло, потому что мы видимся раз в три месяца. А с психотерапевтом или психологом люди каждую неделю встречаются, чтобы не терять эту нить. Вот пример: мы выходим из обороны через пас с перебором, теряем много. Почему, как думаете?

— Прививаете тот футбол, который хотите видеть.

— Нет. Потому что нужно решать психологические проблемы. Она одна — это мое мнение. Может быть, я ошибаюсь. «Физику» и тактику можно подтянуть, а психологию и годами можно никак не убрать. А ошибки, которые мы делаем при выходе из обороны, а я настаиваю, чтобы это делали — не ошибки, а выход из обороны — чтобы потеряли боязнь ошибиться. Самое страшное — не ошибиться, а боязнь ошибиться. Ну, сколько раз они ошиблись, но все живые, ничего не случилось. Могли проиграть. Но я хочу, чтобы таких матчей, как с Хорватией, было как можно меньше. С Хорватией была боязнь ошибиться, боязнь ответственности. Не я это говорю, это говорят многие футболисты. Но если их с детства ругают, кричат, не дай бог, они ошибутся, то они приходят все зашуганные и запуганные.

И ровно то же самое произошло после того, как мы забили гол. Что случилось — начали бояться проиграть. Играли 30 минут очень хорошо, выходили из обороны, позиционные атаки, даже забили гол. А потом появляется боязнь. Теперь будем играть по-другому. Вот я хочу, чтобы всегда играли одинаково. По-другому лично я не могу ничего сделать.

Мехди Тареми и&nbsp;Далер Кузяев. Иран заставил сборную России отбиваться и терпеть. Теперь мы понимаем свой нынешний уровень

— Возможно ли это исправить?

— Не знаю, я не психотерапевт, не психолог. Не знаю, реально это или нет. Но мы пытаемся. Я вижу проблески. Первые два-три мяча потеряли, но продолжали выходить из обороны, не испугались. Раньше бы Сафонов сказал: «Идите туда, я буду выбивать». Сейчас они уже хотя бы 30 минут играли. Может быть, если бы не забили мы этот гол, играли бы дальше и так. А может быть, и сил не хватило бы. Но я считаю, это больше от головы. То есть на 30-й минуте у меня есть силы, а на 32-й уже нет? Не верю в это.

— В «Ростове» то же самое?

— Да. Помните гол с Мелехиным? Ну, ошибся и ошибся. Там уже меньше боятся ошибиться, потому что мы это постоянно тренируем, постоянно об этом говорится, что не надо бояться ошибиться. Это моя вина, что футболисты теряют мяч, не их. И в «Ростове» меньше боязни, есть другие проблемы. Но и боязнь проявляется. Если счет 1:0, то начинают этот счет удерживать. Тоже правильно, когда 89-я минута. Но это постоянный процесс. Я не знаю всего, я так думаю, что это так.

Думаю, главная проблема российских футболистов заключается в голове. Мастерство у них есть, физически их можно подготовить, тактически можно научить, а с головой — самое сложное. Но тоже можно, если этим заниматься. Не знаю, когда это случится и случится ли вообще. Но если не сейчас пробовать, то когда? Если бы мы сейчас играли официальные матчи, понятно, мы бы так не играли. Если бы в официальном матче нас все время так накрывали и был бы риск, мы бы так не играли. Но сейчас, мне кажется, к несчастью для всех нас, наступило время, что можно попробовать все искоренить. Но не факт, что получится.

Георгий Горностаев

Валерий Карпин
Сборная Ирака по футболу
Сборная Ирана по футболу
Сборная России по футболу
25
40
Читайте также
Глава МОК Бах выступил против принципа «коллективной вины» российских спортсменов
«Рекорд есть рекорд. Как много таких у вас?» Особенный вечер Овечкина и «Вашингтона»
Путин заявил об ответе России на применение боеприпасов с обедненным ураном
Херш отреагировал на слова Путина о «Северных потоках»
NYT объяснила нерешительность Запада в вопросе конфискации российских активов
Путин заявил об осведомленности России о поставках вооружения Западом на Украину
Популярное видео
Карпин: Малком и Клаудиньо в сборной / недопуск к Евро-2024
«Нижний Новгород» — «Динамо». Видеообзор матча
Карпин: «Смотрел стыковые матчи. Жалко, что России там нет»
Сафонов: интерес «Зенита» и поведение Крыховяка в «Краснодаре»
Джикия: «Очень хочу сыграть на большом турнире. У нас забрали эту возможность»
Федор Кудряшов: автогол / ЧМ в Катаре / реакция Карпина
Валерий Карпин: «Ростов» против «Урала» — это было важнее, чем игра с Хорватией»
Георгий Джикия: мнение о хорватах / капитанская повязка / путевка на ЧМ
Лука Модрич: слова Карпина / конкуренция с Россией / атмосфера в Сплите
6:0 с Кипром, прогнозы на Хорватию, самая слабая сборная за 20 лет? | Зумеры
Карпин: «Хотите спрашивайте о Дзюбе, хотите — нет. Это ваши проблемы»
Головин: «Ни разу не ездил в сборную как в тюрьму»
Валерий Карпин: Вакцина от COVID-19 / отсутствие Дзюбы / лишний вес в сборной
Вячеслав Караваев: отсутствие Фернандеса / шутки в сборной
Тимур Лепсая: Карпин вытащит сборную на ЧМ? Что происходит в «Локомотиве»?
Страшный матч Россия — Словакия / Взгляд на ситуацию Дзюба — Карпин из Европы / Итальянский сериАл
Карпин: почему Дзюба и Глушаков в сборной? / зачем пять вратарей?
Карпин: главная проблема нашего футбола / лишние кг в сборной / лимит
Хабиб Нурмагомедов: «Нормально пацаны сыграли»
Федор Смолов — про возвращение в сборную и скандальный пост в Инстаграме
Валерий Карпин: «Представляете, что будет если мы проиграем?»
Станислав Черчесов: «Меня позвали на матч «Спартака»
Илья Геркус: 0:0 с Хорватией — достойно или тоска? / Почему Карпин играл без нападающих?
Валера, верим: история того самого видео, изменившего отношение к Карпину
Огненный Валерий Карпин: Шутки Дзюбы / Уход Безуглова / Ситуация с Жирковым
Валерий Карпин: Беспокойство за «Спартак» / Будет ли встреча с Дзюбой
Материалы сюжета: Сборная России в марте-2023: матчи с Ираном и Ираком
Бояринцев: «Не соглашусь, что Сафонов — номер один в сборной»
Бояринцев: «Если мы забьем быстрый гол, то обыграем Ирак уверенно»
Градиленко: «Не вижу смысла смотреть игру сборной России»
Колосков: «В матче России и Ирака не будет никакого фаворита, в первую очередь важна игра»
Карпин: «Физику и тактику можно подтянуть, а психологию и годами можно никак не убрать»
Карпин заявил, что не подаст в отставку в случае поражения Ираку
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Тягловая работа, ноль радости от игры. Рабинер — о матче Иран — Россия
Новости
RSS RSS
Все новости