Тягловая работа, ноль радости от игры. Рабинер — о матче Иран — Россия

Обозреватель «СЭ» рецензирует ничью в Тегеране.

Заставил себя ночью (раньше не было возможности) посмотреть запись матча Иран — Россия. Проигнорировать его в силу уважения к своей работе не мог — все-таки сборная играла с участником чемпионата мира. Но у меня создалось полное впечатление, что как я все 90 минут заставлял себя это смотреть, так же и сама сборная 90 минут заставляла себя играть, а Валерий Карпин — ее тренировать.

А футбол — он все-таки создан для того, чтобы доставлять его участникам и зрителям удовольствие. Хоть какое-то. В данном случае нет никакого смысла кивать на результат — что он решает и меняет? И почему он вообще должен противоречить радости от игры, а не дополнять ее?

За все эти 90+ минут в Тегеране слово «удовольствие» было применимо, по мне, ровно к одному действию игроков нашей сборной — когда Антон Зиньковский, вскоре после начала матча, принимая мяч у своей левой бровки, первым касанием пяткой пробросил его мимо соперника, оббежал оппонента и снова завладел мячом.

Михаил Шапаев/РФС

Все. Больше ни одного финта, красивого паса, еще какого-то остроумного решения, которое способно заставить болельщика вскочить с кресла. Одна лишь монотонная тягловая работа. Неудивительно, что голам с игры в ней места не нашлось — только с пенальти.

В этой работе, конечно, тоже были свои хайлайты. Руслан Литвинов в своей штрафной не давал себя обыграть лучшему иранскому игроку этого состава Мехди Тареми из «Порту» после обреза Максима Осипенко. Капитан Далер Кузяев во втором тайме отрабатывал назад метров на 50, чтобы прервать опасный пас на того же Тареми. Даниил Глебов бросался под удар Саида Эзатоллахи после неудачного выноса мяча Матвея Сафонова. Антон Миранчук подстраховывал в своей штрафной уже обыгранного Даниила Хлусевича.

Но это все, выражаясь языком фигурного катания, была обязательная программа, а не произвольная. Футболисты словно вышли отбывать трудовую повинность. Честно отбывать, бегать, работать, потеть. Но — повинность, а не то, чем вообще-то должен быть футбол.

Для меня стало разочарованием, что вообще, даже на замену, не выпустили Сергея Пиняева. 18-летнему парню, ярче и нестандартнее которого в сегодняшней РПЛ никого не найти, словно сказали: «Э, рано тебе с Иранами, да еще и на выезде играть, потренируйся пока на Ираках». Это в лучшем случае — если Карпин выпустит его на поле в Санкт-Петербурге. Но где еще расти таланту в условиях международной изоляции российского футбола, если не в Тегеране против сборной — участницы недавнего ЧМ? И вот от Пиняева мы хоть какие-то фрагменты удовольствия точно получили бы, потому что он не умеет иначе, такой футбол — его плоть и кровь. Да, я не видел Пиняева на тренировках сборной, и всегда можно укрыться за безопасной формулой: «Тренеру виднее». Но в итоге мы получили стерилизованный, механистический футбол.

Михаил Шапаев/РФС

Еще год назад то же, что и про Пиняева, я бы сказал про Арсена Захаряна. Но исходя из того, как он играет — или изображает игру — в этом сезоне, особых надежд на озарение 19-летнего динамовца в Тегеране у меня не было. И единственный момент, когда я вообще заметил его на поле, — как Арсен выходил один на один и, перебрасывая мяч через вратаря, пробил изрядно выше. Но разве такая игра нынешнего Захаряна стала для вас откровением?

Средний возраст стартового состава команды Карпина был адекватен нынешнему положению дел сборной — 24,9 года. Не думаю, что стоит предъявлять серьезные претензиик качеству игры — откуда ему взяться у замкнутой в своем футбольном пространстве команды без обоих легионеров — Александра Головина и Алексея Миранчука? Да, полтора тайма, по большому счету, отбивались, да, позволили иранцам нанести 21 удар, да, в конце еле удержали ничью. Но вряд ли можно было ожидать чего-то иного. С Головиным и Миранчуком такой футбол я бы оценил однозначно негативно, с ними — как объективную и, скорее всего, неизбежную реальность.

Моя претензия — к другому, не к качеству. А к отсутствию даже попытки сыграть с улыбкой, в кайф. Разыграть мяч так, чтобы самим понравилось. С любовью к игре. С настроением, какое в самом начале своей тренерской карьеры передал известной фразой учитель Карпина Олег Романцев, смотревший как-то на игру своей «Красной Пресни» и сказавший: «Да поиграйте же вы в футбол!»

Сборная России в Иране поиграть в футбол даже не пыталась. К ней не может быть претензий по самоотдаче, но футбол должно хотеться смотреть.

90+ минут в Тегеране лично мне — не хотелось. Может, это лично мое впечатление, не навязываю. Но вряд ли после матча Иран — Россия у нашей сборной, да и у футбола вообще стало хоть на одного болельщика больше.