Футбол
Сборная России
Статьи
Все материалы Новости Видео Фото Команда
Главная
Футбол
Сборная России

Сегодня, 15:30

Тягловая работа, ноль радости от игры. Рабинер — о матче Иран — Россия

Игорь Рабинер
Обозреватель
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Руслан Литвинов и Максим Осипенко слушают указания Валерия Карпина.
Руслан Литвинов и Максим Осипенко слушают указания Валерия Карпина.
Фото Михаил Шапаев/РФС
Обозреватель «СЭ» рецензирует ничью в Тегеране.

Заставил себя ночью (раньше не было возможности) посмотреть запись матча Иран — Россия. Проигнорировать его в силу уважения к своей работе не мог — все-таки сборная играла с участником чемпионата мира. Но у меня создалось полное впечатление, что как я все 90 минут заставлял себя это смотреть, так же и сама сборная 90 минут заставляла себя играть, а Валерий Карпин — ее тренировать.

А футбол — он все-таки создан для того, чтобы доставлять его участникам и зрителям удовольствие. Хоть какое-то. В данном случае нет никакого смысла кивать на результат — что он решает и меняет? И почему он вообще должен противоречить радости от игры, а не дополнять ее?

За все эти 90+ минут в Тегеране слово «удовольствие» было применимо, по мне, ровно к одному действию игроков нашей сборной — когда Антон Зиньковский, вскоре после начала матча, принимая мяч у своей левой бровки, первым касанием пяткой пробросил его мимо соперника, оббежал оппонента и снова завладел мячом.

Футболисты сборной России Далер Кузяев, Антон Миранчук, Антон Зиньковский.
Михаил Шапаев/РФС

Все. Больше ни одного финта, красивого паса, еще какого-то остроумного решения, которое способно заставить болельщика вскочить с кресла. Одна лишь монотонная тягловая работа. Неудивительно, что голам с игры в ней места не нашлось — только с пенальти.

В этой работе, конечно, тоже были свои хайлайты. Руслан Литвинов в своей штрафной не давал себя обыграть лучшему иранскому игроку этого состава Мехди Тареми из «Порту» после обреза Максима Осипенко. Капитан Далер Кузяев во втором тайме отрабатывал назад метров на 50, чтобы прервать опасный пас на того же Тареми. Даниил Глебов бросался под удар Саида Эзатоллахи после неудачного выноса мяча Матвея Сафонова. Антон Миранчук подстраховывал в своей штрафной уже обыгранного Даниила Хлусевича.

Валерий Карпин. Иран — Россия: загадки сборной Карпина. Колонка Казакова

Но это все, выражаясь языком фигурного катания, была обязательная программа, а не произвольная. Футболисты словно вышли отбывать трудовую повинность. Честно отбывать, бегать, работать, потеть. Но — повинность, а не то, чем вообще-то должен быть футбол.

Для меня стало разочарованием, что вообще, даже на замену, не выпустили Сергея Пиняева. 18-летнему парню, ярче и нестандартнее которого в сегодняшней РПЛ никого не найти, словно сказали: «Э, рано тебе с Иранами, да еще и на выезде играть, потренируйся пока на Ираках». Это в лучшем случае — если Карпин выпустит его на поле в Санкт-Петербурге. Но где еще расти таланту в условиях международной изоляции российского футбола, если не в Тегеране против сборной — участницы недавнего ЧМ? И вот от Пиняева мы хоть какие-то фрагменты удовольствия точно получили бы, потому что он не умеет иначе, такой футбол — его плоть и кровь. Да, я не видел Пиняева на тренировках сборной, и всегда можно укрыться за безопасной формулой: «Тренеру виднее». Но в итоге мы получили стерилизованный, механистический футбол.

Защитник сборной России Вячеслав Караваев.
Михаил Шапаев/РФС

Еще год назад то же, что и про Пиняева, я бы сказал про Арсена Захаряна. Но исходя из того, как он играет — или изображает игру — в этом сезоне, особых надежд на озарение 19-летнего динамовца в Тегеране у меня не было. И единственный момент, когда я вообще заметил его на поле, — как Арсен выходил один на один и, перебрасывая мяч через вратаря, пробил изрядно выше. Но разве такая игра нынешнего Захаряна стала для вас откровением?

Мехди Тареми и&nbsp;Далер Кузяев. Иран заставил сборную России отбиваться и терпеть. Теперь мы понимаем свой нынешний уровень

Средний возраст стартового состава команды Карпина был адекватен нынешнему положению дел сборной — 24,9 года. Не думаю, что стоит предъявлять серьезные претензиик качеству игры — откуда ему взяться у замкнутой в своем футбольном пространстве команды без обоих легионеров — Александра Головина и Алексея Миранчука? Да, полтора тайма, по большому счету, отбивались, да, позволили иранцам нанести 21 удар, да, в конце еле удержали ничью. Но вряд ли можно было ожидать чего-то иного. С Головиным и Миранчуком такой футбол я бы оценил однозначно негативно, с ними — как объективную и, скорее всего, неизбежную реальность.

Болельщики сборной России.

Моя претензия — к другому, не к качеству. А к отсутствию даже попытки сыграть с улыбкой, в кайф. Разыграть мяч так, чтобы самим понравилось. С любовью к игре. С настроением, какое в самом начале своей тренерской карьеры передал известной фразой учитель Карпина Олег Романцев, смотревший как-то на игру своей «Красной Пресни» и сказавший: «Да поиграйте же вы в футбол!»

Сборная России в Иране поиграть в футбол даже не пыталась. К ней не может быть претензий по самоотдаче, но футбол должно хотеться смотреть.

90+ минут в Тегеране лично мне — не хотелось. Может, это лично мое впечатление, не навязываю. Но вряд ли после матча Иран — Россия у нашей сборной, да и у футбола вообще стало хоть на одного болельщика больше.

Валерий Карпин
Футбол
Сборная Ирана по футболу
Сборная России по футболу
21
75
Читайте также
Овечкин побил рекорд Гретцки по количеству сезонов с 40 голами
Названа причина срыва боя Усика и Фьюри
Сын губернатора Усса сбежал из-под домашнего ареста в Милане
Путин постановил учредить медаль «За храбрость»
В СФ ответили на предложение убедить Киев продать новые регионы России
Посольство РФ назвало малодушием реакцию Кирби на награждение пилотов Су-27
Популярное видео
Карпин: Малком и Клаудиньо в сборной / недопуск к Евро-2024
«Нижний Новгород» — «Динамо». Видеообзор матча
Карпин: «Смотрел стыковые матчи. Жалко, что России там нет»
Сафонов: интерес «Зенита» и поведение Крыховяка в «Краснодаре»
Джикия: «Очень хочу сыграть на большом турнире. У нас забрали эту возможность»
Федор Кудряшов: автогол / ЧМ в Катаре / реакция Карпина
Валерий Карпин: «Ростов» против «Урала» — это было важнее, чем игра с Хорватией»
Георгий Джикия: мнение о хорватах / капитанская повязка / путевка на ЧМ
Лука Модрич: слова Карпина / конкуренция с Россией / атмосфера в Сплите
6:0 с Кипром, прогнозы на Хорватию, самая слабая сборная за 20 лет? | Зумеры
Карпин: «Хотите спрашивайте о Дзюбе, хотите — нет. Это ваши проблемы»
Головин: «Ни разу не ездил в сборную как в тюрьму»
Валерий Карпин: Вакцина от COVID-19 / отсутствие Дзюбы / лишний вес в сборной
Вячеслав Караваев: отсутствие Фернандеса / шутки в сборной
Тимур Лепсая: Карпин вытащит сборную на ЧМ? Что происходит в «Локомотиве»?
Страшный матч Россия — Словакия / Взгляд на ситуацию Дзюба — Карпин из Европы / Итальянский сериАл
Карпин: почему Дзюба и Глушаков в сборной? / зачем пять вратарей?
Карпин: главная проблема нашего футбола / лишние кг в сборной / лимит
Хабиб Нурмагомедов: «Нормально пацаны сыграли»
Федор Смолов — про возвращение в сборную и скандальный пост в Инстаграме
Валерий Карпин: «Представляете, что будет если мы проиграем?»
Станислав Черчесов: «Меня позвали на матч «Спартака»
Илья Геркус: 0:0 с Хорватией — достойно или тоска? / Почему Карпин играл без нападающих?
Валера, верим: история того самого видео, изменившего отношение к Карпину
Огненный Валерий Карпин: Шутки Дзюбы / Уход Безуглова / Ситуация с Жирковым
Валерий Карпин: Беспокойство за «Спартак» / Будет ли встреча с Дзюбой
Материалы сюжета: Сборная России в марте-2023: матчи с Ираном и Ираком
Гаджиев — о ничьей России и Ирана: «Для нашей сборной это был нормальный матч»
Гаджиев сравнил уровень развития футбола в Иране и в России
Валерий Новиков считает, что Сафонов сильнее всех остальных вратарей в России
Мор назвал немотивированного Карпина худшим вариантом для сборной России
Бышовец: «Карпину приходится гораздо сложнее в сборной России, чем Черчесову»
Бригада арбитров из Узбекистана рассудит товарищеский матч сборных России и Ирака
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Иран — Россия: загадки сборной Карпина. Колонка Казакова
Новости
RSS RSS
Все новости