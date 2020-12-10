После заседания попечительского совета РФС президент футбольного союза Александр Дюков ответил на вопросы журналистов.

Количество судейских ошибок снизилось на 45 процентов

— Что обсуждалось на сегодняшнем попечительском совете РФС? Какие вопросы для вас были главными?

— Заседание попечительского совета было посвящено в первую очередь работе РФС в уходящем году. Были подведены итоги выступления сборных. Были рассмотрены итоги развития стратегии судейства в России. Также мы обсудили цели и задачи на 2021 год и проект бюджета на 2021 год.

— Что конкретно обсуждали по поводу судейства?

— Год назад на исполкоме РФС была принята программа развития судейства. Это программа реализуется. Сейчас были подведены предварительные итоги. То, что мы можем констатировать: к сожалению, есть ошибки. Ошибки имеют место, но если посмотреть динамику и посмотреть количество ключевых судейских ошибок, то за год оно снизилось на 45 процентов, что в принципе неплохо. Но нам есть над чем работать. Что важно для нас и для клубов — одинаковая трактовка эпизодов. В этом направлении ведется последовательная, серьезная работа. Кроме того, для нас важно, чтобы судьи давали футболистам играть и не свистели при малейшем контакте. Планка дозволенного должна быть выше.

— Как попечительский совет РФС оценил выступление национальной сборной?

— Был заслушан отчет главного тренера национальной сборной. Он был принят к сведению. Что касается молодежки и женской сборной, то эти команды выступили хорошо. В РФС этим довольны. Если возвращаться к национальной команде, мы знаем, что команда прекрасно начала свое выступление в Лиге Наций, но затем в октябре и ноябре в шести матчах не было ни одной победы. Апогеем стало резонансное поражение от Сербии (0:5). Какая тут может быть оценка? Эту оценку дал сам главный тренер. Он сказал, что не решена та задача, которую мы ставили перед собой. Для нас было важно выйти в следующий дивизион Лиги Наций и попасть в топ-20 европейских сборных, чтобы получить преимущество в жеребьевке. Мы не попали в топ-20. Не могу сказать, что для нас это стало какой-то серьезной проблемой при жеребьевке. Но то, что мы не повысились в классе, не дает возможности назвать выступление нашей национальной сборной удовлетворительным.

Черчесов, конфликт

— Черчесов после серии неудач дал резонансное интервью в прямом эфире. После этого ЦСКА ответил главному тренеру сборной не менее резонансным заявлением. Эта тема сейчас закрыта? Как РФС повлиял на ситуацию?

— Мы не афишировали, но с нашей стороны состоялось общение с клубами. Я считаю, это рабочий момент. Понятно, чем руководствовался Станислав Саламович, когда критиковал игроков. Может, это получилось спонтанно, но все мы знаем, что Черчесов, безусловно, переживает за результаты сборной. Естественно, для него небезразличны игроки. Для него важно, чтобы они росли и прогрессировали. Эта критика, которая прозвучала из его уст, была направлена на благо, на то, чтобы придать импульс для развития игрокам.

И Станислав Саламович никогда не говорил, что в этих поражениях нет его вины и что виновны только игроки. Это ответственность и РФС, и главного тренера. И эту ответственность он с себя никогда не слагал. Но для него важно, чтобы игроки прогрессировали и ответственно подходили к выступлению за сборную.

Что касается реакции клубов, то эта реакция понятна. Мне было абсолютно очевидно, что они встанут на защиту своих игроков. И, в принципе, такого открытого конфликта можно было избежать, если бы главный тренер перед тем, как начать критиковать игроков в прямом эфире, обсудил бы этот вопрос с руководством клубов, и они совместно пришли бы к решению, что нужно встряхнуть игроков и пара критических замечаний в их адрес не помешает. Если бы такое обсуждение было, не было бы такого резонанса после того эфира.

Если говорить об общении с журналистами, то мне нужно у вас спросить, есть ли у вас конфликт со Станиславом Саламовичем. Есть работа журналистов. Многие журналисты ставят задачу вывести собеседника из равновесия и получить какую-то эмоциональную реакцию. И для многих критерий успеха или неуспеха того или иного интервью заключается в том, чтобы вывести собеседника из состояния комфорта. В данном случае можно говорить о том, что такая задача была решена. Мы знаем Станислава Саламовича как человека, резкого в суждениях и оценках. В определенных моментах эта резкость помогает. Где-то она и мешает.

У нас состоялось обсуждение проблемы общения с журналистами. Но я не считаю, что есть какой-то конфликт. Это обычный рабочий момент. С одной стороны, это ваша работа. С другой, наша задача — не терять контроль и самообладание, отвечая на ваши провокационные вопросы. Нужно не вестись на провокации и спокойно реагировать.

Детско-юношеский футбол

— Не обсуждался ли сегодня детско-юношеский футбол? Прогресс намечается?

— Мы действительно уделяем этому направлению большое внимание, тратим на это много денег и сил. Мы прекрасно понимаем, что даже публикация методик на сайте РФС не будет означать, что детские тренеры по всей стране будут их использовать в своей работе. Чтобы тренеры СДЮШОР все-таки использовали рекомендуемые методики, мы пошли на создание региональных центров. Их создание позволяет нам отслеживать то, как тренеры следуют методикам, как организован тренировочный процесс.

По тому, как организован тренировочный процесс, по тому, как происходит отбор детей, у нас есть достаточно серьезные вопросы. Тестируем детей-юношей и видим, что важным является критерий скорости. С другой стороны, если говорим о тренировочном процессе, отслеживая количество спринтов, видим: тренировочный процесс организован так, что количество спринтов и другой скоростной работы стремится к нулю. Это касаемо команд юношей 15-16-17 лет.

Если говорить о самих упражнениях, то они оторваны от игровой действительности. Мы ожидаем, чтобы эти упражнения воспроизводили реальные игровые ситуации. Но этого, к сожалению, нет или есть в недостаточном объеме. Здесь наша задача — менять тренировочный процесс, чтобы юноши, заканчивающие СДЮШОР или региональные центры, были готовы играть в тот футбол, в который играют их сверстники в Европе.

Бюджет, ФНЛ

— Насколько бюджет РФС в 2021 году изменится по сравнению с этим годом? О каких цифрах идет речь?

— Бюджет пока не утвержден. Обсуждение продолжается. Мы надеемся, что доходная и, соответственно, расходная часть будут выше, чем в 2020 году.

— Может ли Россия в обозримом будущем подать заявку на проведение каких-либо футбольных турниров?

— Мы рассматриваем различные варианты. Вы знаете, что у нас в стране много стадионов. И та инфраструктура, которая есть, должна использоваться. В ближайшее время определимся с теми международными соревнованиями, за право проведения которых будем бороться. Соответственно сформируем нашу заявку. Речь идет о турнирах, начиная с 2025 года.

— Планирует ли РФС самостоятельно проводить турниры ФНЛ и ПФЛ? Или просто сменится глава у ФНЛ?

— Что касается ФНЛ, Игорь Ефремов принял решение уйти, и лига удовлетворила его решение. Дальше должны состояться выборы, в результате которых появится новый руководитель. Что касается работы лиг, вы знаете, что проведение соревнований передано РФС клубам и лигам. Что касается форматов и каких-либо реформ, то мы со своей стороны ждем проявления инициативы со стороны клубов и лиг. ФНЛ и ПФЛ, как мне кажется, готовы к реформам. Думаю, до конца этого сезона будет принято решение, и можно будет приступить к реализации этих реформ.

— ФНЛ может быть разделена на две зоны?

— Я бы не хотел обсуждать детали и нюансы. Это та работа, которая должна вестись лигой. У нас есть своя позиция, но было бы неправильно подменять клубы и и лиги. Именно они находят источники финансирования, чтобы обеспечить участие в соревнованиях. Клубы возглавляют управленцы с опытом, и это их компетенция, они прежде всего заинтересованы, чтобы лиги развивались. С нашей стороны мы готовы помогать, участвовать в обсуждении, в этом процессе. Но позиция РФС — инициатива должна идти от лиг и клубов.

Провал в еврокубках

— РФС может что-то сделать в краткосрочной перспективе, чтобы результаты клубов в Европе улучшились?

— Если говорить об этом сезоне, то он не является уникальным. Говоря о причинах, можно выделить две основные. Первая — пандемия коронавируса. Мы видим, что из-за заболевания клубы не смогли провести свои матчи в оптимальных составах. Не хочу приводить статистику, но коронавирус стал мощным негативным фактором, повлиявшим на выступление наших клубов в еврокубках.

Вторая проблема — не новая. К сожалению, тот футбол, в который мы играем в России, устарел. И с точки зрения развития футбол в Европе ушел вперед. Это футбол с совсем другой интенсивностью. Играя в такой спокойный футбол здесь, в России, очень сложно перестроиться на другие скорости. Европейский футбол более интенсивен, приходится играть под давлением. И с точки зрения тактической подготовки футбол в Европе находится на другом, более качественном уровне.

Есть определенные проблемы с организацией общекомандных действий. Меняются как роли игроков в современном футболе, так и важность командных взаимодействий. Если говорить о российских командах, то не так много способных коллективно прессинговать или контрпрессинговать, которые знают, как из одной фазы игры переходить в другую, как уходить из-под прессинга. Это все — работа тренера. Над этим нам надо работать, чтобы быть конкурентоспособными в футболе.

Если говорить о влиянии РФС, то возможности влияния у нас ограничены, потому что мы не финансируем команды. Вы знаете, мы готовы к обсуждению, мы постоянно поднимаем эти вопросы, делимся нашей аналитикой и статистикой, каждые полгода проводим встречи с владельцами клубов, ведется работа с тренерами в рамках семинаров и обучающих программ. Сейчас проводим это в онлайн-режиме. Только в таком диалоге мы можем как-то влиять на клубы и тренеров команд.

Конечно, можно что-то менять через переформатирование чемпионата, нам нужно максимально увеличить количество высокоинтенсивных матчей в нашем чемпионате. Потому что 30 туров, и далеко не все они — матчи с высокой интенсивностью. Этого недостаточно, чтобы наши клубы прогрессировали и были конкурентоспособными в Европе.

«Тамбов», весна-осень

— Что будет с умирающим «Тамбовом»?

— Я надеюсь, что ситуация с «Тамбовом» будет решена. Клуб по спортивному принципу сохранил место в первенстве России, поскольку не попал в зону вылета по результатам прошлого сезона. С точки зрения инфраструктуры «Тамбов» не должен был быть допущен к участию в чемпионате России этого сезона. С одной стороны, на это были определенные причины. Безусловно, пандемия помешала им привести стадион в порядок, провести реконструкцию, как мы договаривались. С другой стороны, у меня состоялся разговор с губернатором — он дал слово, что к декабрю работы по реконструкции стадиона будут завершены и, соответственно, в марте клуб сможет играть на своем стадионе в Тамбове. Сейчас декабрь, и, к сожалению, понятно, что город и область взятые на себя обязательства не выполнят. Но надеюсь, что, по крайней мере, клуб сможет завершить этот сезон и доиграть все матчи.

РФС не оказывает помощь профессиональным футбольным клубам. У них есть владельцы, акционеры и спонсоры. Наша задача — развитие массового и детско-юношеского футбола. Это то, чем мы занимаемся. Я надеюсь, что лиге удастся решить эту проблему совместно, договорившись с руководством Тамбовской области, и будут найдены источники, для того чтобы обеспечить финансирование команды, чтобы она могла доиграть сезон до конца.

— Обсуждался ли с министром спорта вопрос о возможном сокращении государственного финансирования клубов?

— Данный вопрос с Олегом Васильевичем мы не обсуждали. С ним мы обсуждаем программу развития массового и детско-юношеского футбола. Это является для нас приоритетом.

— Как можно увеличить количество матчей с высокой интенсивностью?

— Рассматривалось несколько возможных форматов проведения чемпионата России. Фактически все новые форматы были направлены на то, чтобы увеличить количество матчей с большей интенсивностью. Сейчас перечислять все их не буду. Любой формат считаю шагом вперед с точки зрения повышения интенсивности.

— Что думаете о переходе на систему «весна-осень»?

— Не считаю, что переход на систему «весна-осень» является тем шагом, который позволит решить все наши проблемы и кардинально изменить наш футбол. По большому счету, поменялась нумерация туров. Да, мы теряем какой-то теплый период летом, когда команды могли бы играть. Но за счет оптимизации календаря можно и от этой проблемы уйти. Вопрос по возвращению обратно к календарю «весна-осень» обсуждался с клубами, но я не могу сказать, что это обсуждение привело к тому, что кто-то из клубов в результате выступил с предложением вернуться обратно к этому формату. С одной стороны, нет инициативы от клубов, они к этому не готовы, а с другой, я считаю, есть другие факторы, которые позволят нам прибавить в развитии нашего футбола.

Знаю, что внутри премьер-лиги ведется обсуждение разных форматов. Вполне возможно, что они выступят с инициативой изменить формат первенства России. В данном случае мы ждем инициативы от клубов и от лиги. Клубы тратят деньги, инициатива должна исходить от них. Они прежде всего заинтересованы в спортивных результатах и, соответственно, в коммерческой и маркетинговой успешности.

Дзюба

— Самая громкая история осени — с Дзюбой. Ваша позиция?

— Есть главный тренер, который отвечает за команду и за результат. Он принял данное решение и неоднократно давал комментарии о том, почему такое решение принял. В данном случае это прерогатива главного тренера, поскольку он лучше знает игроков, как создать правильную атмосферу, знает, что может игрокам помочь, что может им помешать. Поэтому он принял такое решение. Чем он руководствовался, он уже объяснил. С одной стороны, если говорить об Артеме, нам всем искренне жаль, что он попал в такую неприятную ситуацию. Это, конечно, возмутительно, что личное видео становится достоянием общественности. Те люди, которые это сделали, совершили уголовное преступление — за это надо наказывать! При этом эта история повлияла на игрока. Находясь в такой ситуации, сложно концентрироваться на футболе, просто невозможно.

Станислав Саламович, с одной стороны, руководствовался тем, чтобы дать игроку паузу и возможность разобраться с этой проблемой. Ей действительно надо было заниматься. С другой стороны, безусловно, к этой истории было приковано повышенное общественное внимание, и большинство граждан, безусловно, поддержали Артема, что правильно. Были и критические замечания в его адрес. Конечно, решение Станислава Саламовича в том числе было вызвано желанием оградить сборную от этой истории, оградить ее от обсуждения.

Жеребьевка ЧМ-2022, лимит

— Как вы оцените жеребьевку отборочного турнира ЧМ-2022?

— Нам надо решать вопрос выхода в финальную часть. Для этого надо готовиться серьезно к каждому матчу, проходных не будет. Рассуждать сейчас в категориях «повезло — не повезло» нельзя. Это можно делать только накануне встречи, поскольку сейчас очень много зависит от того, смогут ли принять участие в игре ключевые футболисты. Безусловно, есть команды, где несколько игроков погоды не сделают и их отсутствие не станет катастрофой. У Испании, Германии, Франции есть запас прочности, они в любом случае будут боеспособными коллективами. В нашей же группе важно, в каком состоянии будут подходить сборные к играм. Простых соперников нет, к каждому матчу надо будет готовиться с полной ответственностью.

— Вы кратко подвели уже итоги выступления сборной, сказав, что их нельзя назвать удовлетворительными. А если немного развернуть тему?

— Шесть матчей без побед — это, конечно, нехорошо. Но их объединяет только общий результат, а по качеству игры это были совершенно разные встречи. Особняком стоят крупное поражение от Сербии (0:5) и игра в Молдавии, которую, конечно, должны были выигрывать. Что касается других матчей, то мы не были хуже соперников, вполне могли рассчитывать на победу. К последнему матчу с Сербией подошли без 10-11, если не больше, футболистов, которые стабильно играют в сборной, на которых Станислав Черчесов рассчитывает. Когда выпадает такое количество футболистов, то играть сложно. Хотя даже с такими потерями должны были выглядеть лучше. То, что где-то недобегали, теряли концентрацию, проигрывали борьбу, говорит о том, что матч не получился. Никто не оправдывается, сборная должна была выступить лучше. Но я бы не стал говорить о каком-то кризисе. Кризис — это когда имеется проблема, а ресурсов для ее решения нет. У главного тренера нашей сборной есть ресурсы, чтобы сделать выводы, справиться с ситуацией и подойти к мартовским отборочным матчам во всеоружии.

— Недавно министр спорта Олег Матыцин сказал, что после неудачи в еврокубках надо подумать о том, как изменить лимит на легионеров. Ваша позиция?

— Сложно давать оценку нынешнему лимиту, поскольку, во-первых, не завершен сезон, а, во-вторых, мы получили «черного лебедя» в виде пандемии. Она повлияла на весь футбол, включая сборную, еврокубки и РПЛ. Думаю, будет правильно на какое-то время остановиться на существующем формате лимита. Какие плюсы в нем я вижу? Клубы критически посмотрели на своих легионеров, произошла определенная чистка. Россию покинуло определенное число сомнительных легионеров. В результате чуть больше игрового времени получили российские футболисты, в том числе молодые — до 21 года, до 24 лет. Это важно. При этом в очередной раз повторюсь, что являюсь противником каких-либо лимитов. Но в данном случае у нас есть более актуальные вопросы. Нам, конечно, надо более серьезно заниматься детско-юношеским футболом. А просто двигая рычажок на пульте лимита на легионеров, ничего не изменим, в какую бы сторону его ни перемещали. Чего-то добьемся, только пересмотрев подходы к подготовке юных футболистов.