Чем занимался Дзюба после слива интим-видео. Как Артем пережил эти две недели

От публикации непристойной записи и обсуждения в шоу федеральных телеканалов до матчей сборной и возвращения чемпионата России.

7 ноября

Вечером по социальным сетям и различным Telegram-каналам начинает распространяться видео интимного характера с Дзюбой.

8 ноября

Утром история становится едва ли не главной темой дня. Сборная России, которой предстоят матчи с Молдавией, Турцией и Сербией, и ее главный тренер Станислав Черчесов, вынуждены реагировать. Днем появляется сообщение, что Дзюба выведен из состава команды.

«Ситуация, сложившаяся с Артемом Дзюбой, не имеет никакого отношения к сборной России со спортивной точки зрения, — заявил Черчесов. — Поэтому мы не видим необходимости давать развернутые оценочные комментарии по этому поводу. Однако тренерский штаб национальной команды прекрасно понимает, что сборная должна готовиться к ноябрьским матчам с Молдавией, Турцией и Сербией в условиях максимальной концентрации и не отвлекаться на посторонние вещи. Мы всегда подчеркивали, что и на футбольном поле, и за его пределами все должны соответствовать уровню и статусу игрока национальной сборной. В связи с этим сегодня было принято решение не вызывать Артема Дзюбу на текущий сбор, дабы оградить от излишнего негатива и напряжения как команду, так и самого футболиста. У Артема же будет время нормализовать ситуацию. Рассчитываю, что в режиме работы команды на данном сборе эта тема больше подниматься не будет», — сказал Черчесов.

К Дзюбе «залезли в постель». Это уже переходит все границы

Вечером того же дня «Зенит» проводит матч 14-го тура РПЛ с «Краснодаром» на своем поле. Главный тренер питерцев Сергей Семак ставит Дзюбу в стартовый состав, однако с капитанской повязкой на поле выходит Деян Ловрен. После матча Семак так прокомментирует это решение:

«Что касается Дзюбы, то он человек эмоционального склада, и капитанская повязка добавляет ему ответственности, заставляет больше работать. Нужно тонко чувствовать команду. На сегодня мотивация и так была запредельной, так что нужно было его успокоить. По этой причине выбор пал на опытного игрока».

Фанатский «вираж» освистал Дзюбу. Сам нападающий в первом тайме не реализовал пенальти, а во втором забил гол, оказавшийся победным.

Уже после матча, поздно вечером, Дзюба записал обращение к болельщикам, в котором прокомментировал случившееся.

Цена славы: с Дзюбы требовали миллионы долларов за непубликацию видео. Он прав, что отказался?

«Я во многом виноват. Могу винить только себя. Но в момент, когда почти все от тебя отворачиваются, я безумно благодарен людям, которые со мной, которые меня поддержали в такую трудную минуту. Вы были рядом со мной: близкие, родные, семья, друзья.

Сдерживаюсь максимально, чтобы не быть тряпкой или показушником. Это не про меня. Но сегодня было очень непросто. Спасибо команде, ребятам, которые сплотились и поддержали. Сегодня мы показали, что являемся действительно командой.

Благодарю всех. Благодарю судьбу за те уроки, которые, наверное, очень болезненные и жестокие. Но где-то я сам виноват. Так что всем добра. Я постараюсь не сломаться, но сегодня было очень тяжело", — сказал он.

9 ноября

Тема Дзюбы продолжает оставаться одной из главных в информационной повестке. В поддержку игрока высказываются многочисленные знаменитости, селебрити и звезды шоу-бизнеса. Выпуск ток-шоу «60 минут» на канале «Россия 1» посвящен скандальной истории.

10 ноября

Тема не остывает. Дзюбе посвящена программа «Док-ток» на Первом канале, а депутат Госдумы Игорь Лебедев посоветовал нападающему обратиться в полицию.

11 ноября

На пресс-конференции перед товарищеским матчем с Молдавией тема Дзюбы особенно не затрагивалась.

«У нас и Заболотный был, и Соболев. Сегодня Чалов удачно влился в команду. У нас еще сегодня есть день. Будем соперника изучать. Что нам покажется правильным, то и сделаем. Один игрок выбывает — его должны менять. Каждый из футболистов что-то свое привносит. Надо давать возможность себя проявлять. Кто будет капитаном вместо Дзюбы? Решим», — сказал Черчесов.

12 ноября

В отсутствие Дзюбы сборная России проводит блеклую игру с Молдавией, которая завершается вничью — 0:0. Капитаном команды в отсутствие форварда «Зенита» ожидаемо стал Георгий Джикия.

Ранее в этот же день группа девушек провела акцию в поддержку Дзюбы рядом с Большим театром в Москве. На принесенных баннерах были лозунги «Я/мы Дзюба», «Все делают это» и «Не стыдно». Последняя надпись была и на масках девушек.

13 ноября

«Зенит» после небольшого перерыва возобновляет тренировки, но Дзюбы с командой нет. Ему предоставлен дополнительный день отдыха.

Питерское издание «Фонтанка» сообщило, что у Дзюбы вымогали 5 миллионов долларов в обмен на то, чтобы интимное видео не было слито в интернет. Игроку и правоохранительным органам известна личность шантажиста, футболист встречался с ним перед сливом компромата.

Кроме того, в материале «Фонтанки» говорилось, что центральный аппарат ФСБ изучает эту историю. Имеющихся записей и информации достаточно для возбуждения уголовного дела по статье о вымогательстве в особо крупном размере. Издание отмечало, что Дзюба обратился в правоохранительные органы неофициально.

14 ноября

На пресс-конференции Черчесова перед матчем Лиги наций с Турцией тема Дзюбы не затрагивалась. Тренер подчеркнул, что Джикия продолжит исполнять обязанности капитана.

В этот же день появилась новость, что Дзюба после шести выходных дней, которые были ему предоставлены, возобновил тренировки в составе «Зенита».

15 ноября

Сборная России, играя полтора тайма в меньшинстве, проигрывает в Стамбуле туркам (2:3). Раздается все больше голосов о том, что не следовало исключать Дзюбу из состава команды — об этом, в частности, заявили актер Михаил Боярский и комментатор Геннадий Орлов.

17 ноября

На пресс-конференции перед матчем Лиги наций с Сербией Черчесов наконец высказался о ситуации с Дзюбой.

«Мы дали ему возможность в этой ситуации побыть с семьей, прийти в себя. Следующие игры у нас в марте, к этому времени пройдет время, все успокоятся. Возможно, все на ситуацию посмотрят по-другому, и мы спокойно примем решение. Никто его из команды не выгонял, как многие писали», — заявил главный тренер.

18 ноября

Сборная России терпит в Белграде одно из самых унизительных поражений в истории, проиграв Сербии со счетом 0:5.

После матча Черчесов еще раз подчеркнул, что невызов Дзюбы на ноябрьские матчи был правильным решением:

«Зачем возвращаться к вопросу, который мы спокойно закрыли? Мы не хотим об этом говорить, а вы педалируете. Дзюба добавляет нам много чего в игре, но его сейчас нет по определенным причинам. Думаю, это правильное решение».

В этот же день по интернету распространилась информация, что супруга Дзюбы Кристина хочет развестись с ним.

«Конечно, она обиделась на него, как можно такое пропустить мимо ушей... Но больше всего ей неприятно, что вся страна уже знает, какой она выглядит дурочкой. Он постоянно насмехается над Кристиной, ей это уже надоело», — приводит радио «КП» слова одной из подруг жены Дзюбы со ссылкой на источник.

20 ноября

По данным «СЭ», Дзюба в составе делегации «Зенита» в Грозный и с большой долей вероятности сыграет в матче 15-го тура РПЛ с «Ахматом», который пройдет 21 ноября.