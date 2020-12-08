Перелеты, жара, выезд в Хорватию. Разобрали календарь сборной России в отборе на ЧМ-2022

Внимательно изучили график команды Станислава Черчесова

24 марта, 22.45. Мальта — Россия.

27 марта, 17.00. Россия — Словения.

30 марта, 21.45. Словакия — Россия

1 сентября, 21.45. Россия — Хорватия

4 сентября, 16.00. Кипр — Россия

7 сентября, 21.45. Россия — Мальта

8 октября, 21.45. Россия — Словакия

11 октября, 21.45. Словения — Россия

11 ноября, 20.00. Россия — Кипр

14 ноября, 17.00. Хорватия — Россия

(время московское)

Принято считать, что России досталась легкая группа в отборе на чемпионат мира-2022. Из первой корзины — Хорватия, завоевавшая серебряные медали на последнем мировом первенстве, но переживающая смену поколений. Все остальные соперники — Словакия, Словения, Кипр и Мальта — на бумаге должны быть нам по силам.

Однако легкость — это иллюзия. Здесь и память о поражении в Мариборе, где нашу сборную не пустили на ЧМ-2010. И топовые исполнители в составах Словакии и Словении, которые вряд ли сдадутся заранее. Чего стоит только голкипер Ян Облак — не тому его учил Диего Симеоне в «Атлетико»!

Посмотрим на календарь отборочного турнира, чтобы понять, какие преимущества и неудобства существуют у команды Черчесова.

Главное — начать

Первый наш соперник — сборная Мальты. С ней россияне сыграют на выезде 24 марта. К тому времени игроки уже будут в тонусе — РПЛ вернется после зимнего перерыва.

Основное — уровень оппонента. Мальта занимает 176-е место в рейтинге ФИФА, а ее игроки в основном представляют местный чемпионат.

Есть ли другой вариант, кроме победы? Вряд ли. Поэтому наши смогут обеспечить себе психологически положительное начало.

А вот следующие два соперника — сборные, которые легко перепутать. Хотя бы из-за схожести названий и цветов.

27 марта Россия сыграет дома против Словении. За нас — устойчивость к холодам, которые иногда смущают иностранных футболистов. В пользу оппонента — индивидуально сильные люди в составе: тот же Облак, который явно будет в форме, Йосип Иличич, если только его вновь не скосит психологическая депрессия.

30 марта команда Станислава Черчесова отправится на выезд в Словакию. Тут против нас сразу три фактора:

1. Плотный разъездной график.

2. Командный уровень соперника: в рейтинге ФИФА словаки занимают 33-е место, а мы — 39-е.

3. Вновь качественные футболисты. Например, легенда «Наполи» Марек Хамшик. Или монстр обороны «Интера» Милан Шкриньяр.

Не завалить сентябрь

1 сентября — сразу бомба. Россия примет Хорватию. Вероятно, наши футболисты будут более готовы с точки зрения «физики». РПЛ обычно стартует раньше европейских чемпионатов, в которых играют хорваты. Вспомните сентябрьский матч Лиги наций с Сербией. Казалось бы, индивидуально соперник сильнее, что и доказал провал команды Черчесова в ноябре. А вот физически россияне смотрелись лучше — отсюда прессинг и победный результат.

4 сентября — выезд на Кипр. Против нас — возможная жара. За — не самый высокий уровень соперника. Памятен недавний отбор на Евро-2020 и разгромная победа со счетом 5:0. Примечательно и то, что кипрские сборники представляют в основном местные клубы. Звезд среди них нет.

7 сентября — вновь Мальта, вот только уже дома. Это должна быть вторая победа подряд, учитывая Кипр. А значит — важное психологическое преимущество.

Настроиться на Хорватию

В октябре сборная России проведет два матча: домашний со Словакией (8-го) и выездной со Словенией (11-го). Ни погода, ни график чемпионатов не должны повлиять на нашу команду. Главное — сдержать звезд соперников и подойти к встречам полностью сконцентрированными. А то можно вернуться в 2009-й...

В ноябре — еще две встречи. 11 ноября Россия сыграет дома с Кипром. Мороз или дожди, но наша команда обязана проходить такого оппонента.

А вот 14 ноября может стать ключевой датой для всей кампании — нас ждет сложнейший выезд в Хорватию, где, не исключено, россияне разыграют с хозяевами первое место в группе. Мало того, что встреча гостевая: кто знает, может, вакцины от коронавируса вернут фанатов на трибуны? Все понимают, как поддерживают сборную Хорватии — тем более, после исторического успеха на ЧМ-2018. Так еще и уровень соперника высокий: Модрич, Влашич, Ковачич не дадут соврать.

Это действительно тяжелая встреча. И проверка для команды Черчесова.

Кстати, вот что главный тренер сборной сказал по поводу календаря:

— Первый выезд в марте — достаточно непростой с точки зрения логистики и перелетов. На нем и будем концентрироваться в первую очередь. Сначала мы отправимся на Мальту, затем вернемся домой и сыграем со Словенией, и, наконец, совершим выезд в Словакию. Предстоит тщательно продумать подготовку с учетом такого разъездного графика. Также отметим, что гостевой матч с Кипром пройдет в сентябре в дневное время, и там наверняка будет очень жарко. Ну и завершим отборочный цикл в Хорватии. Это тоже важный момент, ведь последние матчи всегда стоят особняком.

Все замечания — справедливые. И о перелетах, и о кипрской жаре, и о решающем выездном матче с действующими вице-чемпионами мира. Но, повторю, ключевой вывод должен быть один: обольщаться не стоит.

Путь на ЧМ-2022 в любом случае не станет простым.