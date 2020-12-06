«СЭ» публикует подтверждающие это документы.

В распоряжении редакции оказались документы, согласно которым ФК «Тамбов» должен был получить от Тамбовской области 680 миллионов 800 тысяч рублей на сезон-2019/2020. Именно эта сумма установлена для выделения клубу со стороны областного Управления по физической культуре и спорту, что подтверждается письмом за подписью начальника Управления Михаила Белоусова на имя генерального директора «Тамбова» Ольги Коноваловой от 16 мая 2019 года.

Документы «Тамбова».

По нашей информации, по факту выделено на 92 миллиона рублей меньше. По первому соглашению, от 5 июня 2019 года, клубу выделили 450 миллионов.

Документы «Тамбова».

Документы «Тамбова».

Документы «Тамбова».

Затем 23 апреля 2020 года подписано дополнительное соглашение на выделение 50 миллионов рублей. А 16 июня 2020 года еще одно допсоглашение, на 88 миллионов рублей. В документах указано, что эти средства предназначались только на прошлый спортивный сезон (выделено маркером), и клуб по ним отчитался перед Управлением по физической культуре и спорту.

Документы «Тамбова».

Документы «Тамбова».

Документы «Тамбова».

Документы «Тамбова».

Таким образом, клуб недополучил 92 миллиона рублей за сезон-2019/2020. По информации «СЭ», именно из-за этого и образовалась задолженность перед футболистами «Тамбова» по премиям за прошлый чемпионат.

Эти документы ставят под сомнение заявление первого заместителя начальника управления по физической культуре и спорту Тамбовской области Ирины Ларцевой. Ранее она сказала «СЭ», что клуб в 2020 году получил от области 342 миллиона рублей и область не понимает претензий со стороны «Тамбова». Деньги действительно были переведены, но эта сумма за прошлый сезон. На этот сезон, по нашим данным, средства не выделялись вообще — несмотря на то что начальником Управления по физической культуре и спорту Тамбовской области Михаилом Белоусовым в августе 2020 года в адрес клуба было направлено письмо на имя генерального директора Ольги Коноваловой о проведении конкурса на выделение субсидии в размере 204 миллионов рублей с сентября 2020 года. Однако клуб эти деньги так и не получил.