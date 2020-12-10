Не жили богато... Три российские команды в Лиге чемпионов мы не увидим еще долго

Наши клубы дружно вылетели из ЛЧ.

Первый опыт представления России тремя командами в групповом этапе Лиги чемпионов получился провальным. И этот опыт может стать на долгие годы единственным.

Выход трех команд в групповой этап Лиги чемпионов долгое время был несбыточной мечтой российского футбола. Первая такая возможность появилась в конце нулевых, когда Россия на победах ЦСКА и «Зенита» в Кубке УЕФА поднялась в таблице коэффициентов. Начиная с 2009 года у нас было три попытки, но командам так и не удалось пройти квалификацию: «Динамо» обидно вылетало от «Селтика», «Зенит» спотыкался об «Осер», а «Рубин» не мог справиться с «Лионом».

Постепенно российский футбол сдавал позиции, от двух прямых путевок осталась одна, вторая команда ушла в дебри квалификации. Для возвращения шанса выполнить миссию «три команды» понадобилось шесть лет. В 2018 году бронзовый призер «Спартак» бесславно вылетел от ПАОКа, а на следующий год «Краснодар» в дебютной для себя Лиге красиво прошел «Порту», но затем оступился на «Олимпиакосе».

И вот, наконец, все сложилось. «Краснодар» со второй попытки пролез в группу, и мы получили заветные три команды в Лиге чемпионов! Как итог — горькое разочарование. Самая точная реакция на выступление наших клубов в этом еврокубковом сезоне была запечатлена в том самом знаменитом монологе из фильма «Изображая жертву». Если не видели — поищите в Youtube.

От бесконечных поражений наших клубов в этой Лиге чемпионов мы порядком устали. Еще и донельзя уплотненный ковидный календарь группового этапа сделал разочарование уж слишком концентрированным. Каждый раз его особенно усугубляло выступление «Зенита». Это был вопиющий провал, особенно если учитывать амбиции и возможности клуба, а также его позиционирование на внутренней арене. Больше тут добавить нечего.

К «Локомотиву» вопросов практически нет. Две ничьи с «Атлетико» — это здорово, поражения от «Баварии» не были стыдными. Решающее поражение от «Зальцбурга» — это объективный результат, австрийцы были сильнее. В общем, тут все по делу.

Осадок остался от того, насколько рационально и прагматично подошел клуб к матчам этой Лиги чемпионов. «Локомотив» больше терпел, чем играл. Героическая оборона в Мадриде или Мюнхене забудется, а чего-то яркого и эмоционального в этих шести играх почти не было. «Локо» вполне оправданно играл на результат, но не смог его добиться. Запомнится только то, что третий год подряд команда стала четвертой в своей группе.

Достойнее всех выступил «Краснодар». Здесь и эмоциональных моментов хватило, и результат получился достойным. Особенно для дебютанта турнира. «Быки» заняли в своей группе максимально высокое из доступных мест. Хотя матчи с «Севильей» развивались так, что вполне можно было побороться за выход из группы. Тем более, что пару лет назад «Краснодар» обыгрывал «Севилью» в ее стихии — в Лиге Европы. Но Лига чемпионов — это совсем другое, и знакомство с ней оставило в целом позитивное впечатление.

Если переводить провал в цифры (в показатели таблицы коэффициентов), то становится еще грустнее. Завтра сгорит неплохой сезон-16/17, послезавтра — сезон-17/18, лучший за последние пять лет. Такими темпами уже совсем скоро и чемпион, и серебряный призер будут пробиваться в группу через квалификацию. Одну бы команду в групповом турнире получить, какие там три.

Об этих трех командах в Лиге чемпионов мы еще долго будем вспоминать. Как говорится, не жили богато... Да нет, надо было если не начинать, то хотя бы пробовать. Попробовали, ничего хорошего не вышло. Теперь важно не откатиться слишком далеко, чтобы новый заход на три команды не занял много-много лет.