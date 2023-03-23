Все о сборной Ирана: новый тренер, нет Азмуна, состав — в три раза дешевле России

Участник ЧМ-2022 в четверг сыграет с командой Валерия Карпина.

Тренер

С момента назначения нового главного тренера сборной Ирана прошло меньше двух недель. Но сменщика Карлуша Кейруша сложно назвать новичком в национальной команде. Амир Галенои — один из самых успешных иранских тренеров: за продолжительную карьеру 59-летний специалист пять раз становился чемпионом страны (трижды с «Эстеглялем» и дважды с «Сепаханом»), но при этом никогда не работал за пределами родины.

В середине нулевых Галенои уже работал с национальной командой, причем довольно успешно: за 17 матчей под его руководством Иран проиграл всего раз, но неудачная серия пенальти в 1/4 финала Кубка Азии-2017 с Кореей стоила ему поста. Теперь Галенои возвращается в сборную намного более опытным специалистом. Авторитет и позволил ему вернуться — больше 12 лет национальную команду возглавляли сплошь иностранцы, так что Галенои в новой роли еще и будет защищать местную тренерскую школу.

Звезды

В современной сборной Ирана две крупные величины, но одна из звезд, наиболее знакомая российскому болельщику, с Россией не сыграет. Речь, разумеется, о Сердаре Азмуне, который по личным обстоятельствам оказался вне состава национальной команды. У экс-форварда «Зенита», «Ростова» и «Рубина» дела складываются так себе — за год в «Байере» Азмун забил всего три мяча. Но его бывшие партнеры были бы рады с ним повидаться.

Другой форвард высокого уровня — Мехди Тареми. 30-летний нападающий забил больше 70 мячей за три неполных сезона в «Порту», выиграл все внутренние португальские турниры и становился лучшим бомбардиром лиги три года назад. Тареми был основной ударной силой Ирана в Катаре — именно он оформил дубль в стартовом матче с Англией.

Из остальных игроков стоит выделить 29-летнего вингера «Фейеноорда» Алирезу Джаханбахша, который помогает своей команде лидировать в чемпионате Нидерландов, а также двух бывших представителей РПЛ — Саида Эззатолахи (экс-«Ростов», «Анжи», «Амкар») и Резу Шекари (экс-«Рубин»).

Алиреза Джаханбахш (справа). Фото Reuters

Стоимость составов

Россия — 141 700 000 евро

Иран — 46 200 000 евро

Сборная Ирана была самой возрастной на чемпионате мира, и пока тенденция к омоложению не наблюдается — среди трех десятков вызванных на мартовский сбор лишь семеро футболистов еще не отметили 26-летие. При этом никто из игроков нынешнего созыва не играет в топ-5 лиг, а подавляющее большинство — в не самом сильном чемпионате Ирана. Все эти факторы в сумме привели к невысокой оценке состава персидской команды порталом Transfermarkt — всего 46,2 миллиона евро, 20 из которых пришлись на Тареми. Если бы в заявке был Азмун, то стоимость сборной Ирана увеличилась бы на 12 миллионов.

Россия тоже недосчиталась пары дорогих активов, но даже без Александра Головина (22 миллиона) и Алексея Миранчука (12 миллионов) состав нашей команды оценивается в 142 миллиона евро, то есть в три раза выше иранского. Больше всех стоят Матвей Сафонов и Арсен Захарян — по 15 миллионов евро.

Достижения

Иран — одна из сильнейших азиатских сборных. В рейтинге ФИФА он занимает 24-е место, среди представителей АФК выше только Япония (Россия — 37-я). Однако персидская команда катастрофически неудачлива на международной арене. Иранцы шесть раз выходили на чемпионат мира, но еще ни разу не выходили из группы. В Катаре персидская команда сперва проиграла Англии 2:6, затем обыграла Уэльс 2:0, а в финальном туре уступила США — 0:1.

В континентальном турнире, конечно, ситуация лучше, но только на первый взгляд — Иран трижды становился обладателем Кубка Азии, но последний триумф датирован аж 1976 годом. Более того, за эти 47 лет персидская сборная даже ни разу не добиралась до финала главного турнира континента.

Мехди Тареми. Фото Global Look Press

Безусловно, перед новым тренерском штабом стоит задача прервать трофейную засуху уже на следующем Кубке Азии, который состоится ближайшей зимой в Катаре. Матч с Россией открывает для Ирана цикл целенаправленной подготовки к турниру.