Персидский Новый год, вопросы Карпину про Азию, разобранные трибуны. Как живет Иран перед матчем с Россией

Репортаж «СЭ» из Тегерана.

Сборная Ирана — самый статусный и сильный соперник сборной России за последний год. Мы уже успели привыкнуть к тому, что каждый новый выезд команды Валерия Карпина становится экзотичнее предыдущего. Но Иран — это что-то совершенно особенное. Это уже не страна бывшего СССР, где все кажется знакомым. Это иной мир.

Со вторника весь Иран празднует Новый год — Навруз. Как говорят местные, это день прихода весны. Персидский Новый год не имеет ничего общего с тем, к чему мы привыкли в России. Во-первых, алкоголь в Иране под строжайшим запретом. Во-вторых, Тегеран на несколько дней превращается в опустевший город — магазины и кафе закрыты, а местные жители разъехались за пределы столицы.

Несмотря на это, ажиотаж перед матчем с Россией существует, хотя и не такой большой, как хотелось бы. По информации «СЭ», на стадионе сегодня ожидается не более 15 тысяч зрителей. Из них около 600 будут россиянами, которые смогли добраться до столицы Ирана. С одной стороны, цифры грустные — хочется видеть полные трибуны. С другой, наверное, это максимум во время одного из важнейших праздников в стране.

Еще одна причина — состояние стадиона «Азади», который прямо сейчас находится в режиме частичной реконструкции: несколько секторов разобраны до свай и бетона и отделены металлическим забором. Поэтому заполнить трибуны 78-тысячной арены до отказа просто нереально.

Но опять же — это лишь косвенная причина. А главная — Новый год. Просто представьте, если бы сборная России проводила товарищеский матч в Москве 2 января. Сколько человек собралось бы на стадионе?

Хотя для Ирана матч со сборной России — событие, которого ждали. Например, переводчик футбольной федерации Мортеза Нагизадех, который помогает россиянам, признается: «Мы очень рады, что сборная России к нам приехала! Надеемся, что будем и дальше хорошо общаться. Рады, что национальная команда приняла наше приглашение — у нас хорошие отношения. Ждем красивой игры! Россия — сильная команда, это будет матч между равными сборными».

Иранцы весьма дружелюбно приняли гостей из России, хотя и не без приключений. Например, одного из российских журналистов долго не пропускали на паспортном контроле из-за проблемы с фото. Благо все закончилось хорошо, но страх быть депортированным появился у всех — законы в стране суровые.

Еще по прилете в Тегеран мы узнали, что мессенджеры в стране заблокированы — нет никакой возможности связаться с остальным миром. Ситуация разрешилась забавно, но просто — на окраине города в одной из кебабных местный продавец на ломаном английском объяснил, как вернуть к жизни социальные сети: достал свой телефон и показал, что нужно скачать и как настроить. Оказалось, что иранцы уже больше полугода пользуются мессенджерами только через VPN.

В остальном Тегеран производит аналогичные впечатления — очень непривычные, но колоритные и интересные. Взять тот же транспорт: уверяю вас, поездка на местном такси страшнее, чем американские горки! Потому что иранские таксисты будто принципиально не признают существование педали тормоза. Правил дорожного движения, такое ощущение, просто не существует: все максимально хаотично и непредсказуемо. И так — во всем! Даже в ценах на чашку кофе, которая в зависимости от места (и настроя бариста) может вырасти в четыре раза.

А что в Иране с футболом? По первым впечатлениям, в стране его очень любят: местные дети играют во дворе в +6, на главном стадионе страны «Азади» качественный натуральный газон, а сборная покорила всех еще во время ЧМ-2022 в Катаре.

— За последние годы это самая сильная сборная, против которой мы сыграем, — говорит Карпин. — Иран — одна из лучших или лучшая сборная в Азии. Ожидаем интересный матч.

— Здесь лучшее поле, что видела сборная России за последний год?

— Еще не пробовали, но прошелся и вроде бы... Поле как минимум не жесткое. Мяч должен катиться. Посмотрим в день матча!

Кстати, о теме Азии и России. Удивительно, но местных журналистов вопрос возможного перехода РФС в Азиатскую конфедерацию футбола волнует не меньше, чем российских. Поэтому Карпину снова пришлось отвечать на одни и те же вопросы. Но без подробностей. «Разговоры есть, но ничего конкретного», — сухо говорил главный тренер нашей команды.

Очевидно, что в лице России те же иранцы видят хорошего конкурента, который может повысить уровень всей ассоциации. Для нашей команды визит в Тегеран тоже больше чем рядовая поездка на товарищеский матч. Это полноценная попытка окунуться в новые реалии, прочувствовать условия и проверить себя против одного из самых крепких представителей азиатского футбола. Первые выводы сделаем уже сегодня вечером, а глобальные ответы о нашем будущем, возможно, получим на ближайшем заседании исполкома РФС, которое пройдет 31 марта.