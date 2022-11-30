Футбол
Чемпионат мира-2022
Статьи
Таблицы Календарь Новости Фото Все материалы
ЧМ по футболу 2022
История
Р§Рњ 2022
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2022

Сегодня, 00:30

Шум и скандалы вокруг, но не на поле. США выиграли у Ирана схватку за плей-офф

Андрей Кузичев
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
29 ноября. Иран — США — 0:1. Гол Кристиана Пулишича.
Фото Reuters
29 ноября. Иран — США — 0:1. Кристиан Пулишич врезается во вратаря соперника.
Фото Reuters
1/2
Американцы, пропустив ЧМ-2018, сумели выйти из группы.
Чемпионат мира. Группа B
29 нояб, 22:00. Al Thumama Stadium (Доха)
Иран
0:1
США

В 98-м вокруг матч Ирана и США тоже было много шума и много политики с грозными заявлениями, а в итоге игра превратилась едва ли не в символ нормализации отношений двух стран. Тогда американцы вопреки регламенту первыми подошли с рукопожатием, персы вручили им символизирующие мир букеты белых роз, а команды сделали совместное фото.

Сейчас американцы разместили в соцсетях таблицу группы с иранским флагом без эмблемы Исламской республики, и сделали это осмысленно. Как символ поддержки иранских женщин. Персы ответили требованием дисквалифицировать США за «оскорбление достоинства страны», после чего последовали извинения главного тренера звездно-полосатых Грегга Берхалтера.

Футболисты сборной Ирана перед матчем с&nbsp;Уэльсом на&nbsp;ЧМ-2022. Иран просит дисквалифицировать США на 10 матчей. Скандал из-за флага в соцсетях, который оскорбляет достоинство страны

А сколько было самых невероятных слухов! И об угрозах родственникам футболистов, если те не будут петь гимн, и о тысячах лже-фанатов, якобы направленных в Катар именно к этой игре демонстрировать лояльность к государственному строю в Иране. А главный тренер персов португалец Карлуш Кейруш снова предложил Западу посмотреть в зеркало, напомнив, что заострять внимание на проблемах нужно не избирательно, а везде. Как в случае со стрельбой в американских школах и расизмом.

А главная его фраза: «Наша миссия дарить улыбки на 90 минут». В прошлом туре Кейруш донес эту мысль до своих футболистов, и в том числе благодаря этому заключительный тур превратился фактически в раунд плей-офф. И то, как с первых минут развивалась игра, вполне соответствовало данному статусу. Максимальная плотность, хороший темп, огромное — и исключительное спортивное — желание с обеих сторон.

Иран начал чуть острее, но постепенно перешел на игру вторым номером. Точнее, его заставили это сделать обязанные играть только на победу звездно-полосатые. Но говорить, что у них были реальные моменты для взятия ворот, было сложно. Просто не было времени, чтобы подготовить удар, поэтому мяч либо проходил выше, либо становился добычей Бейраванда, вернувшегося в ворота несмотря на сломанный в первом туре нос.

29&nbsp;ноября. Уэльс&nbsp;&mdash; Англия&nbsp;&mdash; 0:3. Англия снова похожа на фаворита. Стоило лишь освежить состав

Это в таких играх цена отдельного эпизода запредельна, и выжали из него максимум три самых статусных игрока сборной США. Полузащитник «Ювентуса» Маккенни обнаружил свободную зону на правом фланге, ворвавшийся под его диагональ латераль «Милана» Дест выполнил скидку в площадь ворот, а там всех опередил форвард «Челси» Пулишич. Класс в чистом виде! И показательно, что всего во второй раз в официальном матче за всю историю МЛС в старте не было ни одного представителя американской лиги.

29 ноября. Иран — США — 0:1. Кристиан Пулишич врезается во вратаря соперника. Фото Reuters
29 ноября. Иран — США — 0:1. Кристиан Пулишич врезается во вратаря соперника.
Фото Reuters

Правда, столкнувшегося с вратарем автора гола несколько минут приводили в чувство. И если он в игру все же вернулся, сумев дотянуть до перерыва, то тройка бывших футболистов РПЛ в составе персов сократилась из-за травмы экс-защитника «Ахмата» Мохаммади. И это была не единственная проблема Кейруша, так как в более открытой игре и при попытках высокого прессинга иранцы становились уязвимы для длинных передач Маккенни на скоростных Сарджента и Веа, чей гол в концовке первого тайма отменили из-за микроскопического офсайда.

Футболисты сборной Англии. Англия раздавит Сенегал, Нидерланды намучаются с США. Чего ждать от первых пар плей-офф ЧМ

Ирану оставалось надеяться на коррективы в перерыве и силу замен Кейруша. Они принесли результат с Уэльсом, а против США Годдос выглядел гораздо острее потерявшегося и замененного по итогам 45 минут Азмуна. Для начала родившийся в Швеции форвард «Брентфорда» серьезно напряг Деста, вылетев на подачу с фланга. Потом, когда мяч в центре штрафной буквально выгрыз Тареми, чуть-чуть не попал в дальний угол.

Впрочем, на очевидные моменты это не тянуло. Как и безуспешная попытка Карими подстроиться под подачу со штрафного в нескольких метрах от ворот. Но уже в добавленное арбитром время к голу был близок Пуралиганджи. А потом Тареми протолкнул мяч между ногами вратарю, и того подстраховал защитник. Попытки же убедить арбитра назначить пенальти не имели успеха, как и ни во что не вылившееся давление Ирана, которому до выхода в плей-офф не хватило одного точного удара.

Если не смотреть на результат, все получилось, как в 1998-м. Напряжение и скандалы вокруг, но только футбол на поле. Всего с двумя желтыми карточками и минимумом фолов. Тогда, правда, два аутсайдера сыграли за престиж, а сейчас пропустивший мировое первенство в России американцы идут дальше.

Футбол
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Ирана по футболу
Сборная США по футболу
9
9
Читайте также
Россия все ближе к переходу в Азию. Как там все устроено и что нам это даст?
На ЧМ-2022 назначен «левый» пенальти. Что случилось с арбитром Фагани?
Британцев предупредили о возможной необходимости снизить электропотребление
МИД Латвии предложил Киеву атаковать аэродромы РФ
В раде назвали размер государственного долга Украины
Как отметить День матери
Материалы сюжета: ЧМ-2022, групповой турнир: все матчи, расписание и обзоры игр
Англия раздавит Сенегал, Нидерланды намучаются с США. Чего ждать от первых пар плей-офф ЧМ
Главный тренер сборной Уэльса: «Плохого слова не скажу о моих парнях»
ЧМ-2022: Аргентина и Месси выйдут в плей-офф или провалятся? Онлайн-трансляция 30 ноября
Нападающий Англии Рэшфорд рассказал о мотивационных словах Гарета Саутгейта в перерыве матча с Уэльсом
Саутгейт: «Хотелось бы видеть более четкую и точную игру на чужой половине поля»
Англия снова похожа на фаворита. Стоило лишь освежить состав
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Англия снова похожа на фаворита. Стоило лишь освежить состав

Англия раздавит Сенегал, Нидерланды намучаются с США. Чего ждать от первых пар плей-офф ЧМ
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости