«В УЕФА не хотят, чтобы российский футбол уходил в Азию». Интервью вице-президента РФС Соловьева

Ответы на вопросы о Карпине, переходе в АФК.

26 октября состоялось заседание исполкома РФС, по итогам которого президент Александр Дюков поручил провести консультации по возможному переходу в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК). После завершения заседания вице-президент и член бюро исполкома РФС Денис Соловьев ответил на вопросы корреспондента «СЭ».

В УЕФА рассматривали лишь техническую возможность допуска российских команд U 17

— Несколько дней назад Максим Митрофанов заявил, что РФС намерен остаться в УЕФА.

— Он сказал, что мы бы хотели остаться в УЕФА. И я бы хотел остаться. В моем понимании УЕФА — это сложная организация, в которой есть разные люди с разным отношением к российскому футболу и РФС в частности. Кто-то хочет искренне помочь, а кто-то совершенно этого не желает. Если формулировать текущий статус отношений РФС и УЕФА, то можно сказать — в диалоге. К чему этот диалог приведет, на какой он стадии — я не знаю.

Денис Соловьев. Фото Федор Успенский, «СЭ»

— Есть критика в отношении РФС, который был намерен разрабатывать дорожную карту по переходу в АФК, однако ни карты, ни перехода никто не увидел. Что делать в такой ситуации?

— Главное — правильно оценивать точку, в которой мы сейчас находимся. Есть возможность договариваться с УЕФА и добиваться результата — замечательно, надо по этому пути идти. Нет возможности — надо искать другие форматы. Необходимо трезво оценивать свои возможности.

— Как вы отреагировали на историю с допуском молодежных сборных России U-17 к турнирам УЕФА с последующей отменой решения?

— Надо смотреть документы, в которых было сказано: «Поручить администрации УЕФА рассмотреть техническую возможность». Это похоже на «допустить»? В этой логике и было принято решение в октябре.

— Казалось, что появилась надежда на потепление отношений с УЕФА.

— Мне не казалось. Верю тому, что написано — они рассматривали техническую возможность. Рассмотрели — не нашли. УЕФА двигаются по понятной логике — до тех пор, пока не будут решены политические проблемы, никаких серьезных решений они не примут. При этом в УЕФА не хотят, чтобы РФС уходил и понимают, что мы не можем долго находиться в безвоздушном пространстве.

Валерий Карпин и братья Антон и Алексей Миранчуки. Фото Александр Федоров, «СЭ»

В РФС нет оснований не доверять Карпину

— Какие выводы сделал РФС по итогам матча сборной России с Камеруном?

— Если посмотреть статистику, то мы увидим хорошую интенсивность. Сильный соперник. Атмосферу вы сами видели, все было замечательно.

— В СМИ называют возможных будущих соперников сборной России: Сенегал, Занзибар, Танзания...

— Сенегал — хорошая команда.

— Это вы намекаете на что-то?

— Нет. Но из того списка, который есть в СМИ, я бы предпочел играть с Сенегалом. Насколько я знаю, идет обсуждение соперника на ноябрьские матчи — однако решения нет.

— Есть вероятность, что сборная России не сыграет ни с кем?

— Пока не подписаны документы — может произойти что угодно. Администрация РФС ведет переговоры, есть варианты. Как подпишут — объявят.

— Заслужена ли критика в адрес сборной России из-за результатов сейчас?

— На каждый роток не накинешь платок, ничего не поделаешь. Пусть критикуют, но сборная должна играть.

— Критикуют и Валерия Карпина.

— Мое общение с ним говорит о том, что его сложно к чему-либо принудить или заставить. Если он тренирует сборную, значит, видит мотивацию и необходимость. Карпина надо поблагодарить за то, что при отсутствии турнирных задач он продолжает заниматься командой. В РФС нет оснований не доверять Валерию Карпину.