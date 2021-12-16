Год боли и разочарований для сборной России. Но все еще можно поправить в стыках

2021-й футбольная сборная России не может занести себе в актив. Но надежда на лучшее жива.

В первую очередь оценка года зависела от выступления на Евро-2020, а там не удалось выйти из группы. Можно, конечно, говорить, что сыграли в свою силу: победили более слабого по рейтингу соперника (Финляндию), не справившись с фаворитами (Бельгией и Данией). Но осадок все равно остался. Для этого сборная и ездит на крупные турниры, чтобы прыгать выше головы.

Самое обидное, насколько нелепо все случилось. Команда Станислава Черчесова три года шла к этому чемпионату Европы, уверенно справилась с отбором, месяц готовилась к финальному раунду, неплохо начала встречу с бельгийцами, чтобы оборвать все дурацким киксом Семенова, махнувшего мимо мяча в безобидной ситуации.

И с Данией, пусть не настолько гротескно, но случилось нечто похожее: уверенная до поры игра, в которой россияне даже создали очевидный голевой момент, разбилась о полумомент — дальний выстрел из неопасного, казалось бы, положения.

Как бы то ни было, но в плей-офф мы не попали, и руководители отечественного футбола встали перед непростым выбором по главному тренеру. С одной стороны, на чашу весов легли невыполненная задача и народный гнев, который всегда возникает в таких случаях. С другой, Черчесов достигал целей, прописанных в контракте: выходил из группы на ЧМ-2018, преодолевал отборочный барьер к Евро-2020. И пусть на самом турнире блеснуть не удалось, но сборная сыграла в ту силу, которую предполагает уровень развития футбола в стране.

Неудачи в еврокубках ведь не на голом месте берутся. И выбор исполнителей для национальной команды не так уж богат: в западных топ-чемпионатах стабильно выходит на поле один лишь Головин. Крайне мало, чтобы считать, что российская сборная обязана побеждать в гостях тех же датчан, у которых россыпь звезд. Не говоря уже о Бельгии, первом номере рейтинга ФИФА.

И все же после мхатовской паузы с Черчесовым расстались. Причем длительность раздумий загнала РФС в цейтнот по выбору сменщика. Фактически в футбольном союзе сделали ставку на единственный возникший вариант — со Штефаном Кунцем, тренировавшим молодежную сборную Германии. Кандидат интересный, но в спешке подобные назначения осуществлять сложно, тем более немец повез немцев на Олимпиаду в Токио.

В итоге Кунц отказался, и последовало авральное, как показалось со стороны, назначение Валерия Карпина. Которое, впрочем, вполне могло закончиться фурором — тогда мы не говорили бы сейчас о неудаче на Евро, а праздновали бы завоевание путевки в Катар. Запоминается-то последнее.

Карпин выдал старт мечты: ничья с Хорватией, а потом пять побед подряд, из которых четыре — «сухие». Словакия и Словения повержены, первое место к последнему туру квалификации ЧМ-2022...

Футболисты пели в раздевалке песню «Валера, Валера», болельщики готовы были носить тренера на руках. Им пришлась по нраву его откровенность, а отсутствие в составе критикуемого Дзюбы только добавляло в глазах общественности вистов Карпину.

Казалось, Валерий вдохнул в коллектив новую жизнь, сделав ставку на раскрепощенность. В которой нет одного лидера — капитанскую повязку в каждом матче надевал новый человек. Это была почти идиллия. Оставалось только не уступить в Сплите, и дело в шляпе.

Но это легко сказать. На залитом ливнем поле у наших вообще не клеилась контригра, оставалось лишь отбиваться в обороне, что Россия мужественно делала чуть более 80 минут. Однако потом не выдержала — автогол Кудряшова войдет в историю примерно так же, как ляп Филимонова против Украины в 1999-м. Правда, та ничья лишила нас шансов на Евро-2000, а теперь поражение еще оставляет возможность прорваться на чемпионат мира через стыки.

Надо обыграть Польшу, а затем победителя пары Швеция — Чехия. Дело, конечно, непростое, но есть два обнадеживающих фактора.

Первый. Россия избежала возможной встречи с двумя монстрами — Италией и Португалией.

Второй. И полуфинал, а в случае успеха в нем и финал, пройдут в нашей стране. На домашнем же стадионе можно горы свернуть.

Чего сборной в 2022 году и желаем!