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Непомнящий: «У Карпина должно быть три плана на игру с Хорватией»

16:15
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Тренер Валерий Непомнящий, под руководством которого сборная Камеруна дошла до 1/4 финала чемпионата мира-1990, поделился ожиданиями от матча отборо ЧИ-2022 Хорватия — Россия.

«Надежда есть, правда, не стопроцентная, — цитирует ТАСС Непомнящего. — Много факторов, которые против нас: играем на выезде, сборная Хорватии — очень опытная команда, которая мотивирована на результат. С другой стороны, есть факторы, которые на стороне сборной России. Хорваты будут вынуждены атаковать, плюс у них не стопроцентная надежность при игре в обороне, особенно в центре. Плюс, как мне кажется, по интенсивности и мобильности наша средняя линия превосходит соперника, она может перекрывать атаки соперника».

«Нашим козырем может стать интенсивность игры. Не скажу, что мы способны прессинговать сборную Хорватии — там собраны умелые ребята, они будут выходить из-под прессинга. Нам будет нужно не оставлять свободных зон за спиной, поэтому в центре сборная России должна сыграть поактивнее, поплотнее. Одним из наших недостатков, как мне кажется, тоже является игра в обороне, насыщение центра может помочь нам в этом», — добавил Непомнящий.

Специалист затруднился предположить, по какой схеме в обороне сыграет сборная России — с двумя или тремя центральными защитниками.

«У Карпина должно быть три плана на игру — во-первых, когда мы играем вничью и нас это устраивает, во-вторых, когда мы пропускаем и нам нужно перестроиться на игру в атаку, в-третьих, когда мы забили и нам нужно сохранять этот счет. Перестроения возможны по ходу матча», — резюмировал Непомнящий.

Матч отборочного турнира ЧМ-2022 Хорватия — Россия состоится сегодня, 14 ноября, в Сплите. Начало в 17.00 по московскому времени.

Перед последним туром Россия лидирует в группе Н. Команда имеет в активе 22 очка. У Хорватии 20 очков и второе место. Чтобы выйти на первую позицию, хорватов устроит только победа.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Betting.team/ru
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  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
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  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022. Группа H
Хорватия
Россия

П1

25%

1.57

Обе забьют - да

19%

2.00

X2

17%

2.50
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022. Группа B
Испания
Швеция

Ф1 (-1.0)

27%

1.66

ТБ 2.5

20%

2.02

ИТБ1 (1.5)

15%

1.64
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022. Группа A
Португалия
Сербия

Обе забьют - да

24%

1.94

П1

22%

1.51

Ф1 (-1.0)

18%

1.90

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Роман Шишов все материалы автора
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Материалы сюжета: Сборная России по футболу: матчи отбора чемпионата мира 2022 в ноябре 2021 года, Хорватия — Россия, новости и результаты, анонсы и обзоры