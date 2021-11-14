Непомнящий: «У Карпина должно быть три плана на игру с Хорватией»

Тренер Валерий Непомнящий, под руководством которого сборная Камеруна дошла до 1/4 финала чемпионата мира-1990, поделился ожиданиями от матча отборо ЧИ-2022 Хорватия — Россия.

«Надежда есть, правда, не стопроцентная, — цитирует ТАСС Непомнящего. — Много факторов, которые против нас: играем на выезде, сборная Хорватии — очень опытная команда, которая мотивирована на результат. С другой стороны, есть факторы, которые на стороне сборной России. Хорваты будут вынуждены атаковать, плюс у них не стопроцентная надежность при игре в обороне, особенно в центре. Плюс, как мне кажется, по интенсивности и мобильности наша средняя линия превосходит соперника, она может перекрывать атаки соперника».

«Нашим козырем может стать интенсивность игры. Не скажу, что мы способны прессинговать сборную Хорватии — там собраны умелые ребята, они будут выходить из-под прессинга. Нам будет нужно не оставлять свободных зон за спиной, поэтому в центре сборная России должна сыграть поактивнее, поплотнее. Одним из наших недостатков, как мне кажется, тоже является игра в обороне, насыщение центра может помочь нам в этом», — добавил Непомнящий.

Специалист затруднился предположить, по какой схеме в обороне сыграет сборная России — с двумя или тремя центральными защитниками.

«У Карпина должно быть три плана на игру — во-первых, когда мы играем вничью и нас это устраивает, во-вторых, когда мы пропускаем и нам нужно перестроиться на игру в атаку, в-третьих, когда мы забили и нам нужно сохранять этот счет. Перестроения возможны по ходу матча», — резюмировал Непомнящий.

Матч отборочного турнира ЧМ-2022 Хорватия — Россия состоится сегодня, 14 ноября, в Сплите. Начало в 17.00 по московскому времени.

Перед последним туром Россия лидирует в группе Н. Команда имеет в активе 22 очка. У Хорватии 20 очков и второе место. Чтобы выйти на первую позицию, хорватов устроит только победа.