Вратарь «Уфы» Александр Беленов рассказал «СЭ», как отреагировал на свое отсутствие в заявке сборной России на предстоящий Евро-2020.

«Моя тема со сборной уже заезженная. С 2017 года бывали неудачные выступления, бывали хорошие сезоны. Например, когда мы попали в еврокубки. В мою сторону, похоже, не смотрят. Я просто делаю свое дело. Покажет ли национальная команда уровень? Это вопрос к людям в сборной, я не могу за это что-то сказать. Как болельщик я хочу пожелать парням обойтись без травм. Надеюсь, что команда будет радовать нас», — сказал Беленов «СЭ».

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля. Россия в группе B сыграет с Бельгией (12 июня, Санкт-Петербург), Финляндией (16 июня, Санкт-Петербург) и Данией (21 июня, Копенгаген).

(Артем Бухаев)

Полностью интервью Александра Беленова — здесь.