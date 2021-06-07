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Голкипер «Уфы» Беленов — о сборной России: «Они, похоже, в мою сторону не смотрят»

7 июня 2021, 22:35
Александр Беленов. Фото Светлана Садыкова / ФК «Уфа».
Александр Беленов. Фото Светлана Садыкова / ФК «Уфа».
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Вратарь «Уфы» Александр Беленов рассказал «СЭ», как отреагировал на свое отсутствие в заявке сборной России на предстоящий Евро-2020.

«Моя тема со сборной уже заезженная. С 2017 года бывали неудачные выступления, бывали хорошие сезоны. Например, когда мы попали в еврокубки. В мою сторону, похоже, не смотрят. Я просто делаю свое дело. Покажет ли национальная команда уровень? Это вопрос к людям в сборной, я не могу за это что-то сказать. Как болельщик я хочу пожелать парням обойтись без травм. Надеюсь, что команда будет радовать нас», — сказал Беленов «СЭ».

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля. Россия в группе B сыграет с Бельгией (12 июня, Санкт-Петербург), Финляндией (16 июня, Санкт-Петербург) и Данией (21 июня, Копенгаген).

(Артем Бухаев)

Полностью интервью Александра Беленова — здесь.

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