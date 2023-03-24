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24 марта, 23:46

Желько Петрович — о сборной России: «Почему не показать привлекательный футбол? Это же не отборочный матч ЧМ»

Алина Савинова
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Известным тренер Желько Петрович, работавший со сборной Ирака, поделился мнением о недавних выступлениях сборной России.

«Сборная России должна проводить матчи, в данный момент это очень важно. Но я не понимаю, как футболист может не отдаваться на 100 процентов, выходя в форме сборной своей страны, пусть даже это и товарищеский поединок. Это никак не вяжется с моим менталитетом, мы всегда выходили биться. Статистика по ударам для России плохая, но надо понимать, что Иран — довольно неприятный соперник, когда играет дома. Я дважды играл против них со сборной Ирака и знаю, о чем говорю. Но уровень российской команды таков, что результат должен быть иным. Тем более это дружественная игра! Почему не показать привлекательный для зрителя футбол? Это не отборочный матч чемпионата мира, где иногда приходится использовать оборонительную тактику», — приводит «РБ Спорт» слова Петровича.

23 марта сборная России вничью сыграла с командой Ирана (1:1). 26 марта россияне проведут второй товарищеский матч. Национальная команда России сыграет с Ираком в Санкт-Петербурге. Начало — в 18.00 по московскому времени.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/zhel-ko-petrovich-pochemu-rossii-ne-pokazy-vat-privlekatel-ny-j-futbol-e-to-zhe-ne-otbor-chm/
Сборная России по футболу
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