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24 марта, 23:39

Угаров: «Критиковать сборную, которая играет без турнирной мотивации, нет смысла»

Алина Савинова
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Бывший полузащитник «Зенита» Денис Угаров объяснил, почему не стоит критиковать российскую сборную после ничейного товарищеского матча с Ираном (1:1).

«Сейчас все специалисты критикуют сборную, а кто-то сказал, что ребята молодцы? Мало кто. Потому что критиковать все могут — это дело такое, за критику же ничего не будет. Но только когда эта критика справедливая — это одно, а когда несправедливая — совсем другое. Я считаю, что критиковать сборную, которая играет просто так, без подготовки, без турнирной мотивации, нет смысла. Ну, хорошо — обвинили всех игроков, тренера, кого только можно. Думаю, надо болельщиков спросить — нравится им такая игра или нет? И в нынешней ситуации, наоборот, команду надо поддержать, а не критиковать. Да и футболисты же тоже люди, а мы сейчас все находимся в сложной ситуации. Ну играют они так, как могут на данный момент. Вот и все», — приводит «РБ Спорт» слова Угарова.

26 марта россияне проведут второй товарищеский матч. Национальная команда России сыграет с Ираком в Санкт-Петербурге. Начало — в 18.00 по московскому времени.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/denis-ugarov-kritikovat-sbornuyu-ne-za-chto-futbolisty-tozhe-lyudi-my-sejchas-vse-nahodimsya-v-slozhnoj-situatsii/
Сборная России по футболу
Денис Угаров
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