Мележиков ответил на вопрос о возможном назначении Тедеско главным тренером сборной России

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков высказался относительно кандидатуры Доменико Тедеско на пост главного тренера сборной России.

«Я думаю, что вряд ли возможно, что Тедеско возглавит сборную России. Заявлять можно все, что угодно. Давайте будем реалистами. Я рад за Доменико, за те результаты, которых мы достигли все вместе. На сегодняшний день сборная России больше шутка. Или привлечение внимания», — заявил Мележиков «СЭ».

В декабре 2020 года Доменико Тедеско объявил о том, что покинет пост главного тренера московского клуба в конце сезона в связи с окончанием контракта. «Спартак» занял второе место в завершившемся первенстве Тинькофф — РПЛ, набрав 57 очков в 30 турах и получил право выступить в квалификации Лиги чемпионов сезона-2021/22.