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Сегодня, 18:27

Литвинов, Зиньковский и Уткин покинули расположение сборной России и не сыграют с Кубой

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Антон Зиньковский.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

В сборной России рассказали о решении отпустить троих игроков из расположения национальной команды из-за проблем со здоровьем.

По словам старшего врача сборной России Владимира Хайтина, которые приводит РФС, у полузащитников «Спартака» Руслана Литвинова и Антона Зиньковского хроническое перегрузочное состояние. По просьбе красно-белых игроков отправили обратно в клуб.

У полузащитника «Ростова» Даниил Уткина диагностировали ОРВИ.

20 ноября сборная России сыграет против Кубы. Встреча пройдет на «Волгоград Арене» и начнется в 19.30 по московскому времени. Куба занимает 169-е место в рейтинге ФИФА.

Источник: РФС
Антон Зиньковский
Даниил Уткин
Руслан Литвинов
Сборная России по футболу
ФК Ростов
ФК Спартак (Москва)
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