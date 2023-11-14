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Сегодня, 20:23

Стал известен состав сборной Кубы на матч с Россией

Руслан Минаев
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Федерация футбола Кубы опубликовала состав на товарищеский матч со сборной России. Игра состоится 20 ноября и пройдет на «Волгоград Арене».

Вратари: Райко Аросарена, Исмелом Моргадо, Йорлан Урхеллес Вильсон.

Защитники: Элвис Казанова, Алехандро Дельгадо, Дариэль Морехон, Орландо Кальво, Йосель Пьедра, Марио Пеньяльвер, Рикардо Леандро Поло, Карлос Васкес, Ромарио Торрес.

Полузащитники: Эдуардо Эрнандес, Рей Анхель Родригес, Юниор Юри Перес, Рикардо Леандро Поло Роман, Карель Эспиньо Контрерас.

Нападающие: Кристиан Валиенте Осорио, Даниэль Диас Квиала, Рейдель Санчес Лоренцо, Луис Хавьер Парадера, Александр Гомес Ильяга, Давид де Хесус Перес.

Товарищеский матч Россия — Куба начнется в 19.30 мск.

Сборная Кубы по футболу
Сборная России по футболу
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