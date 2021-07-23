Зарема Салихова вспомнила слова Федуна о сбитом летчике Карпине после назначения тренера в сборную
Супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова прокомментировала новость о том, что Валерий Карпин стал новым главным тренером сборной России.
«Если немецкий «Мерседес» заглох по дороге в Дом футбола. Давайте по плюсам.
Карпин — свой, знает наш футбол, кажется, лучше любого другого тренера. Прошел очищение пердивом с «Армавиром»! Если, конечно, для РФС принципиально взять именно российского коуча.
При этом Валера — европеец, с опытом работы за границей и даже эстонским паспортом. И выглядит соответствующе
Рваные джинсы, растянутые футболки с логотипом на всю грудь — от этого Валера давно отошел. И именно в этот момент стал тренером. А очки еще добавили образу солидности.
Примерный семьянин с молодой женой. По знаку зодиака — водолей. Подходит по всем параметрам.
А какие минусы? Да, Карпин — своенравный, с характером, зато сильный и уверенный тренер — попадание 100%» - написала Зарема в Telegram.
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