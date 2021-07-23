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Семин высказался о назначении Карпина на пост главного тренера сборной России

20:11
Юрий Семин и Валерий Карпин. Фото Александр Федоров, «СЭ»
Юрий Семин и Валерий Карпин. Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал «СЭ» назначение Валерия Карпина на пост главного тренера сборной России. 52-летний специалист будет совмещать работу в «Ростове» с национальной командой.

«Это хорошее назначение в очень трудной ситуации. У Валерия всегда имелась сила воли и характер. Удачи ему. Не помешает ли совмещение с работой в клубе? Так решили. Посмотрим, что дальше будет», — сказал Семин «СЭ».

Карпин тренирует «Ростов» с 2017-го. В сезоне-2020/21 команда под руководством специалиста заняла 9-е место в Тинькофф РПЛ.

Ранее Карпин тренировал армавирское «Торпедо», «Мальорку» и «Спартак». Вместе с московским клубом он дважды занимал второе место в чемпионате России (2009, 2011/12).

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