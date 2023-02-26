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Сегодня, 15:37

Мирзоян положительно оценил возможное выступление Малкома и Клаудиньо за сборную России

Мария Куцубеева
Корреспондент
Артем Бухаев
Корреспондент
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Член исполкома РФС Александр Мирзоян прокомментировал «СЭ» новость о том, что бразильские футболисты «Зенита» Малком и Клаудиньо получили российские паспорта.

«Возможное выступление Малкома и Клаудиньо за нашу сборную? Это хорошо! Сегодня такой мир, что люди берут другое гражданство, играют. Говорить о том, что кто-то искусственно занимает место нашего молодого игрока... Это наш молодой футболист не может выиграть место у того, кто выходит на поле», — сказал Мирзоян «СЭ».

Малком выступает за «Зенит» с августа 2019 года, Клаудиньо — с августа 2021 года. Обоим бразильцам по 26 лет, они получили российские паспорта в пятницу, 24 февраля.

Оба футболиста являются олимпийскими чемпионами в составе сборной Бразилии, но ни разу не выступали за основную бразильскую национальную команду.

Клаудиньо
Малком Филипе (Малком)
Сборная России по футболу
ФК Зенит
Александр Мирзоян
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