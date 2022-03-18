Юрист оценила вероятность на положительный исход запроса РФС о переносе матчей сборной России против Польши

Юрист Анна Анцелович поделилась ожиданиями от решения CAS по отдельному запросу РФС о возможности переноса матчей плей-офф квалификационного раунда ЧМ-2022 с участием сборной России на более поздний срок.

Ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) оставил в силе запрет Международной федерации футбола (ФИФА) на участие российских команд в турнирах под эгидой организации.

«Говоря о переносе матчей плей-офф, то в свете последних решений Спортивного арбитражного суда, полагаю, шансов на то, что требования РФС будут удовлетворены — достаточно мало», — сказала Анцелович «СЭ».

28 февраля ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

Сборная России в полуфинальном матче отбора ЧМ-2022 должна была сыграть против команды Польши 24 марта, победитель 29 марта должен был встретиться с сильнейшим в полуфинальной паре Швеция — Чехия.