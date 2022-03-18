Бан России от ФИФА оставили в силе. CAS нас пока не спасает

Спортивный арбитражный суд не идет навстречу РФС.

В пятницу Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) отказал в удовлетворении ходатайства РФС о снятии обеспечительных мер по иску в сторону ФИФА на время судебного разбирательства. Это означает, что суд отказался заморозить действие запрета ФИФА на участие российских команд в турнирах под его эгидой. Во вторник CAS принял аналогичное решение по иску РФС в адрес УЕФА.

Полный текст пресс-релиза на сайте Спортивного арбитражного суда:

«Председатель Апелляционной арбитражной палаты Спортивного арбитражного суда отклонил просьбу Российского футбольного союза приостановить на время разбирательств в CAS исполнение решения исполкома УЕФА об отстранении всех российских команд и клубов от участия до дальнейшего уведомления.

Соответственно, оспариваемое решение остается в силе, и все российские команды и клубы по-прежнему отстранены от участия в турнирах под эгидой ФИФА.

Разбирательство CAS продолжается. В настоящее время формируется коллегия арбитров и стороны обмениваются письменными материалами. Дата слушаний еще не назначена".

Последние решения CAS означают, что российские клубы и сборные все еще не могут участвовать ни в каких международных официальных турнирах (ФИФА и УЕФА). Но есть важное уточнение от службы коммуникаций РФС по поводу стыковых матчей за право сыграть на чемпионате мира 2022 года:

«В ближайшее время также ожидается решение CAS по отдельному запросу РФС о возможности переноса матчей плей-офф квалификационного раунда чемпионата мира 2022 года с участием сборной России на более поздний срок. Рассмотрение исков РФС к ФИФА и УЕФА продолжается в соответствии со сроками и порядками, определяемыми CAS».

То есть пока суд принял формальное промежуточное решение об отказе в заморозке бана, но надежда на его отмену все еще есть. ФИФА и УЕФА отказались от ускоренного рассмотрения дел, поэтому разбирательства затянутся. При этом CAS в пресс-релизе подчеркивает, что дата слушаний пока не назначена.

На сайте РФС все еще указано, что 24 марта на стадионе «Динамо» состоится стыковой матч против Польши. В этот же день друг с другом сыграют Швеция и Чехия — победитель этой пары 29 марта изначально должен был сыграть в финале с Польшей или Россией. Но до сих пор неизвестно, каким конкретно будет календарь в окно сборных. Нет официальной информации и о том, с кем сборная России сыграет в эту паузу.