В сборной Польши отреагировали на решение CAS по России

В сборной Польши прокомментировали решение Спортивного арбитражного суда (CAS) оставить в силе запрет на участие России в турнирах Международной федерации футбола (ФИФА).

«Мы не ждали решения CAS. Для нас было очевидно, что матча с Россией не будет», — сказали «СЭ» в пресс-службе сборной Польши.

28 февраля ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине. 7 марта РФС подал апелляции в CAS на эти решения.

Сборная России в полуфинальном матче отбора ЧМ-2022 должна была сыграть против команды Польши 24 марта, победитель 29 марта должен был встретиться с сильнейшим в полуфинальной паре Швеция — Чехия.