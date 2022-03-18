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«Было очевидно, что матча с Россией не будет». Сборная Польши — о решении CAS

В сборной Польши отреагировали на решение CAS по России
Данил Алешин
Корреспондент
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В сборной Польши прокомментировали решение Спортивного арбитражного суда (CAS) оставить в силе запрет на участие России в турнирах Международной федерации футбола (ФИФА).

«Мы не ждали решения CAS. Для нас было очевидно, что матча с Россией не будет», — сказали «СЭ» в пресс-службе сборной Польши.

28 февраля ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине. 7 марта РФС подал апелляции в CAS на эти решения.

Сборная России в полуфинальном матче отбора ЧМ-2022 должна была сыграть против команды Польши 24 марта, победитель 29 марта должен был встретиться с сильнейшим в полуфинальной паре Швеция — Чехия.

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