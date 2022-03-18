Глава Шведской футбольной ассоциации поддержал решение CAS в отношении сборной России

Глава Шведской футбольной ассоциации (SvFF) Карл-Эрик Нильссон поддерживает решение Спортивного арбитражного суда (CAS), отказавшего Российскому футбольному союзу (РФС) в просьбе о приостановке запрета Международной федерации футбола (ФИФА) на участие российских сборных в турнирах под эгидой ФИФА.

«Хорошее решение CAS. Это был важный рубеж, который наконец-то достигнут ФИФА. Хорошо, что он теперь зафиксирован», — цитирует Нильссона РИА «Новости» со ссылкой на официальный сайт SvFF.

28 февраля ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине. 7 марта РФС подал апелляции в CAS на эти решения.

Сборная России в полуфинальном матче отбора ЧМ-2022 должна была сыграть против команды Польши 24 марта, победитель 29 марта должен был встретиться с сильнейшим в полуфинальной паре Швеция — Чехия.