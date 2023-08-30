Юрист объяснил, почему Захарян не сможет выступать за Армению: «Захарян уже заигран за сборную России»

Спортивный юрист Юрий Зайцев прокомментировал «СЭ» ситуацию с контрактом Арсена Захаряна с «Реал Сосьедад».

«Мне кажется, это слухи, которые вряд ли имеют под собой основание. Потому что, во-первых, Арсен Захарян уже заигран за сборную России и является ее игроком, а во-вторых, обязанность клубов отпускать игроков в сборную напрямую закреплена регламентом и стороны не могут это отменить. То есть если РФС в установленные календарные даты ФИФА направит вызов футболисту, то, что бы ни прописали в контракте, это не может изменить положение регламента. В целом не могу представить, что в мире возможны такие пункты, которые заранее неисполнимы. Такое условие точно противоречит регламенту ФИФА по части вызова игроков в сборную. Даже если предположить, что такое имеет место, я не верю, что это возможно», — сказал Зайцев «СЭ».

По информации MS_Football, одним из главных условий подписания контракта Захаряна с испанской командой было то, что он больше не будет выступать за сборную России.

Захарян перешел в «Реал Сосьедад» из московского «Динамо» 19 августа. 20-летний россиянин заключил контракт с испанским клубом до конца сезона-2028/29.