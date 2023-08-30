В «Реал Сосьедад» назвали фейком информацию об отказе Захаряна выступать за сборную России

В пресс-службе «Реал Сосьедад» прокомментировали «СЭ» информацию об отказе полузащитника Арсена Захаряна выступать за сборную России. По информации MS_Football, одним из главных условий подписания контракта Захаряна с испанской командой было то, что он больше не будет выступать за сборную России.

«Это фейковая новость», — сообщили «СЭ» в пресс-службе испанского клуба.

Захарян перешел в «Реал Сосьедад» из московского «Динамо» 19 августа. 20-летний россиянин заключил контракт с испанским клубом до конца сезона-2028/29.