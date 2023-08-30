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Сегодня, 19:26

В контракте Захаряна с «Реал Сосьедад» нет пункта об отказе выступления за сборную России

Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
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Арсен Захарян.
Фото ФК «Реал Сосьедад»

По информации «СЭ» от источника, который имел отношение к переходу Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад», в контракте футболиста с испанским клубом нет пункта об отказе выступления за сборную России. Эта тема вообще не звучала при переговорах, как не идет никакого обсуждения о возможных выступлениях футболиста за сборную Армении.

Ранее агент Захаряна опроверг информацию об отказе игрока выступать за сборную России.

Захарян перешел в «Реал Сосьедад» из московского «Динамо» 19 августа. 20-летний россиянин заключил контракт с испанским клубом до конца сезона-2028/29.

Арсен Захарян
Сборная России по футболу
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