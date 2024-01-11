Вратарь ЦСКА и сборной Сирии — о шансе сыграть за Россию: «Пока есть, но слабо это представляю»

Вратарь молодежной команды ЦСКА Максим Сарраф оценил свой шанс сыграть в будущем за сборную России.

«Технически еще могу, пока не провел за основную Сирии четыре матча, как полагается по регламенту, чтобы закрепиться за сборной. Но какой смысл метаться? Хотелось бы, конечно, сыграть за Россию, но уже слабо себе это представляю. Все-таки меня стали вызывать в основную сборную Сирии», — приводит слова Саррафа Sport24.

18-летний воспитанник армейской академии был вызван в сборную Сирии на Кубок Азии-2024.