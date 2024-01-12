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Сегодня, 13:49

В РФС заявили, что интерес к сборной России не упал после отстранения от международных турниров

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Футболисты сборной России.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Заместитель генерального секретаря РФС по маркетингу и коммуникациям Эрика Сурикова не согласилась со словами главного тренера сборной России Валерия Карпина о том, что интерес к национальной команде пропал после отстранения от международных турниров.

«Валерий Георгиевич смотрит на эту ситуацию как тренер — со спортивной точки зрения. Но нужно разделять спортивную и коммерческую составляющие. Интерес аудитории и спонсоров к национальной команде не снизился. Ни один российский партнер после отстранения сборной не разорвал контракт. Все довольны сотрудничеством.
Сборная больше не играет с ведущими командами мира? Это другой продукт, но «другой» не означает, что он хуже. Базовые настройки остались те же: в сборную России по-прежнему приезжают лучшие игроки страны, для болельщиков сборная является символом. Это видно и по охватам в социальных сетях, и по ТВ-рейтингам, и по посещаемости», — приводят «Ведомости» слова Суриковой.

Российские сборные и клубы отстранены от международных турниров под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года.

Источник: «Ведомости»
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