Тренер вратарей сборной России Кафанов надеется, что Селихов вернется в команду после травмы

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов высказался о травме вратаря «Спартака» Александра Селихова, из-за которой футболист покинул расположение национальной команды.

«Очень рад, что удалось поработать с Александром. Жаль, что провели всего две тренировки. Очень хотел бы, чтобы он побыстрее восстановился и своей игрой дал нам повод для нового приглашения в сборную», — приводит пресс-служба сборной России слова Кафанова.

Сборная России проводит учебно-тренировочный сбор в Москве с 21 по 27 марта.

Ранее стало известно, что Селихов покинул расположение национальной команды из-за проблем со спиной.