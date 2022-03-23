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Сегодня, 11:25

Кафанов — о травме Селихова: «Хотелось бы, чтобы он поскорее восстановился и дал повод для нового вызова в сборную»

Тренер вратарей сборной России Кафанов надеется, что Селихов вернется в команду после травмы
Иван Торопцев
Корреспондент
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Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов высказался о травме вратаря «Спартака» Александра Селихова, из-за которой футболист покинул расположение национальной команды.

«Очень рад, что удалось поработать с Александром. Жаль, что провели всего две тренировки. Очень хотел бы, чтобы он побыстрее восстановился и своей игрой дал нам повод для нового приглашения в сборную», — приводит пресс-служба сборной России слова Кафанова.

Сборная России проводит учебно-тренировочный сбор в Москве с 21 по 27 марта.

Ранее стало известно, что Селихов покинул расположение национальной команды из-за проблем со спиной.

Источник: https://t.me/teamrussia/1614
Александр Селихов
Футбол
Сборная России по футболу
ФК Спартак (Москва)
Виталий Кафанов
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