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ЧМ-2022 пройдет без России. CAS отказал в переносе матча с Польшей — это был наш последний шанс

CAS отказал РФС в переносе стыкового матча ЧМ-2022 с Польшей
Леонид Волотко
Заместитель шефа отдела футбола
Читать «СЭ» в
Футболисты сборной России.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Ожидаемо.

Что случилось?

Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) ответил отказом на обращение РФС о переносе стыковых матчей чемпионата мира-2022 на более поздний срок.

«Таким образом, CAS отказал в удовлетворении всех ходатайств», — сообщили в службе коммуникаций РФС, добавив, что рассмотрение исков к ФИФА и УЕФА продолжится в соответствии со сроками и порядками, определяемыми CAS.

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На что рассчитывал РФС?

Решение об отстранении России от международных соревнований было принято 28 февраля. Перед этим сборные Польши, Швеции и Чехии публично отказались играть с нашей командой в стыках.

РФС пытался приостановить бан через CAS, но сначала была отклонена апелляция на решение УЕФА, а затем и по линии ФИФА.

Последним шансом оставалась просьба о переносе стыкового матча с Польшей на июнь, но сегодня Спортивный арбитражный суд в Лозанне отклонил и этот запрос.

Теперь Польша автоматически вышла в финал отборочного раунда (соответствующее решение принято ФИФА еще 8 марта — после отстранения России), где разыграет путевку на ЧМ-2022 с победителем пары Швеция — Чехия.

Футболисты сборной России. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Футболисты сборной России.
Александр Федоров, Фото «СЭ»

Где сейчас сборная России и что будет дальше?

Несмотря на подвешенную ситуацию, сборная России решила не отказываться от сбора, который стартовал сегодня на базе в Новогорске. Хотя Валерий Карпин заранее был уверен: нас не допустят до стыков и ЧМ-2022.

- РФС подал иск в CAS. У вас нет надежды на то, что что-то получится? Нет ощущения, что надо работать с точки зрения, что стыки все-таки будут? — спрашивали тренера 4 марта.

— Ощущений таких нет. Вы все читаете, все видите — как сами считаете, в текущей ситуации это возможно? Надо готовиться к стыкам? Ну, реально?

— Кажется, что в условиях, когда нет вообще никакой мотивации, надо хоть какую-нибудь придумывать. Понятно, что мы ищем какую-то надежду.

— Поиск надежды в безнадежной ситуации, скажем так. Да, давайте надеяться, можно себя обманывать. Но это лично мое мнение, не мнение РФС. Видя то, что происходит сейчас в мире, надежды у меня очень мало.

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Теперь главная проблема РФС — не допуск в стыки ЧМ-2022, а участие в отборе чемпионата Европы-2024, а также еврокубках.

«В РФС поступили правильно, подав апелляцию. Так и надо было поступать. Но мне, человеку, который 30 лет был в международной организации, было понятно: никаких исключений не будет. Наша задача — не лить горькие слезы по этому поводу, а думать о том, чтобы нас допустили до следующего цикла отборочных соревнований. Поэтому нам надо сейчас работать с руководством УЕФА и ФИФА. Доказывать несостоятельность и неправомерность предыдущих решений. Короче говоря, конкретно заниматься темой допуска наших клубов и сборных команд на будущее», — подтвердил «СЭ» почетный президент РФС Вячеслав Колосков.

Жеребьевка квалификации ЧЕ-2024 состоится во Франкфурте 9 октября.

Валерий Карпин
Футбол
Сборная Польши по футболу
Сборная России по футболу
Чемпионат мира по футболу 2022
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