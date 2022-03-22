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«Нам надо не унывать и двигаться дальше». Кузяев — об отмене стыков к ЧМ-2022

Кузяев прокомментировал отмену стыковых матчей сборной России к ЧМ-2022
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Полузащитник сборной России и «Зенита» Далер Кузяев прокомментировал отмену стыковых матчей для национальной команды к чемпионату мира по футболу-2022 в Катаре. Кузяев считает, что игрокам не стоит унывать.

«Рад, что мы собрались здесь, хоть у нас, к сожалению, и отменили игру с Польшей. Думаю, нам надо не унывать и двигаться дальше. По болезни пропустил несколько матчей, сейчас чувствую себя замечательно. Я тренируюсь, играю, все в порядке», — рассказал Кузяев официальному YouTube-каналу сборной России.

В плей-офф отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года сборная России должна была сыграть с Польшей 24 марта. Из-за отстранения российской сборной поляки 29 марта сыграют с победителем пары Швеция — Чехия.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=Y0YxL5O7LwM
Далер Кузяев
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