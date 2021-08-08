Валерий Карпин: «Шомуродов такой же кривоногий, но в «Роме»
23:17
Бывший тренер «Ростова» Валерий Карпин, ныне являющийся главным тренером сборной России, прокомментировал переход Элдора Шомуродова из «Дженоа» в «Рому».
— Как оцените переезд Шомуродова в «Рому»?
— Хороший. Такой же кривоногий, но в «Роме». Великолепно.
— Чуть-чуть стоимость подросла.
— Ну и хорошо.
26-летний нападающий из Узбекистана выступал за «Ростов» до переезда в Италию
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