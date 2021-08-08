Валерий Карпин: «Шомуродов такой же кривоногий, но в «Роме»

Бывший тренер «Ростова» Валерий Карпин, ныне являющийся главным тренером сборной России, прокомментировал переход Элдора Шомуродова из «Дженоа» в «Рому».

— Как оцените переезд Шомуродова в «Рому»?

— Хороший. Такой же кривоногий, но в «Роме». Великолепно.

— Чуть-чуть стоимость подросла.

— Ну и хорошо.

26-летний нападающий из Узбекистана выступал за «Ростов» до переезда в Италию