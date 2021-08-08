Карпин: «Встретились случайно с еще одним сынком Бахтиером Зайнутдиновым»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин в своем Instagram рассказал о встрече с полузащитником ЦСКА Бахтиером Зайнутдиновым.

Специалист опубликовал снимок вместе с игроком, сопроводив его шуточной подписью.

«Кандидат в Сборную, но не нашу, а Казахстана... Встретились случайно с еще одним сынком Бахтиером Зайнутдиновым, хотя все говорят, что у меня одни дочки», — написал Карпин.

Зайнутдинов выступал в составе «Ростова» с 2019 по 2020 год. Карпин был его наставником.