Даниил Фомин: «Разговор с Карпиным останется между нами»
23:22
Полузащитник «Динамо» Даниил Фомин не стал раскрывать, о чем говорил с главным тренером сборной России Валерием Карпиным.
— О чем вы говорили с Карпиным после матча?
— Что-то одно выделить тяжело. Пусть останется между нами.
— О чем это было?
— Обо всем по чуть-чуть.
— Ты понял цель этого разговора?
— Давайте дальше.
Сборная России в отборе на чемпионат мира 2022 года в Катаре идет на втором месте в группе H. У россиян 6 очков после трех игр. Столько же очков у хорватов, которые лидируют и с которыми россиянам предстоит сыграть в ближайшем матче 1 сентября.
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Материалы сюжета: Сборная России: матчи отбора чемпионата мира 2022 в сентябре 2021 года — Хорватия, расписание, новости и обзоры
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