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Даниил Фомин: «Разговор с Карпиным останется между нами»

23:22
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Полузащитник «Динамо» Даниил Фомин не стал раскрывать, о чем говорил с главным тренером сборной России Валерием Карпиным.

— О чем вы говорили с Карпиным после матча?

— Что-то одно выделить тяжело. Пусть останется между нами.

— О чем это было?

— Обо всем по чуть-чуть.

— Ты понял цель этого разговора?

— Давайте дальше.

Сборная России в отборе на чемпионат мира 2022 года в Катаре идет на втором месте в группе H. У россиян 6 очков после трех игр. Столько же очков у хорватов, которые лидируют и с которыми россиянам предстоит сыграть в ближайшем матче 1 сентября.

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Севастиан Терлецкий все материалы автора

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