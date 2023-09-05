Карпин: «Посмотрим, как Захарян адаптируется в «Реал Сосьедад», будет ли там играть»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, возможен ли в будущем вызов полузащитника «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна в национальную команду.

— Возможно ли, что Захарян будет вызван в октябре? Достаточно ли он адаптируется к тому моменту?

— Возможно достаточно. Посмотрим, как он адаптируется, будет ли там играть.

— Тюкавина не было в молодежной группе. Он в основной?

— Объявят. Все объявят.

— Вы сталкивались с противодействием клубов наших легионеров?

— Лично у меня не было звонков и сообщений.