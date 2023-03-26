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Сегодня, 11:50

В сборной Ирака хотят провести ответный матч против россиян в Багдаде

Алина Савинова
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Пресс-секретарь сборной Ирака по футболу Мохаммед Имад высказался о возможном ответном товарищеском матче против национальной команды России.

«Хотим ли мы провести ответный товарищеский матч со сборной России? Конечно! Почему нет? Федерация футбола Ирака и наша национальная команда надеются, что в одну из следующих пауз на игры сборных мы можем пригласить команду России на ответный товарищеский матч в Багдад», — приводит Sport24 слова Имада.

Сегодня, 26 марта, сборная России в Санкт-Петербурге проведет товарищеский матч с командой Ирака. Начало игры — в 18.00 по московскому времени.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-03-26-v-sbornoy-iraka-khotyat-provesti-otvetnyy-match-protiv-rossii-v-bagdade
Сборная Ирака по футболу
Сборная России по футболу
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