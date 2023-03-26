В сборной Ирака хотят провести ответный матч против россиян в Багдаде

Пресс-секретарь сборной Ирака по футболу Мохаммед Имад высказался о возможном ответном товарищеском матче против национальной команды России.

«Хотим ли мы провести ответный товарищеский матч со сборной России? Конечно! Почему нет? Федерация футбола Ирака и наша национальная команда надеются, что в одну из следующих пауз на игры сборных мы можем пригласить команду России на ответный товарищеский матч в Багдад», — приводит Sport24 слова Имада.

Сегодня, 26 марта, сборная России в Санкт-Петербурге проведет товарищеский матч с командой Ирака. Начало игры — в 18.00 по московскому времени.