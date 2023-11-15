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Сегодня, 20:12

В РФС объяснили, почему не удалось найти второго соперника сборной России на ноябрьский сбор

Антон Бабошин
Корреспондент
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Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов ответил на вопрос об отсутствии второго соперника на ноябрьские сборы национальной команды.

Сборная России проведет товарищеский матч против Кубы 20 ноября в Волгограде.

«Сейчас количество официальных матчей увеличивается. У команд просто нет свободных слотов. Для нас было принципиально провести эти матчи в России, потому что у болельщиков был бы больше интерес и психологически игрокам в товарищеских встречах при поддержке трибун играть легче», — сказал Митрофанов.

В октябре сборная России провела два товарищеских матча: в Москве против команды Камеруна (1:0) и в Турции против команды Кении (2:2).

Футбол
РФС
Сборная России по футболу
Максим Митрофанов
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