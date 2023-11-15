В РФС объяснили, почему не удалось найти второго соперника сборной России на ноябрьский сбор

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов ответил на вопрос об отсутствии второго соперника на ноябрьские сборы национальной команды.

Сборная России проведет товарищеский матч против Кубы 20 ноября в Волгограде.

«Сейчас количество официальных матчей увеличивается. У команд просто нет свободных слотов. Для нас было принципиально провести эти матчи в России, потому что у болельщиков был бы больше интерес и психологически игрокам в товарищеских встречах при поддержке трибун играть легче», — сказал Митрофанов.

В октябре сборная России провела два товарищеских матча: в Москве против команды Камеруна (1:0) и в Турции против команды Кении (2:2).