Митрофанов о сборной России U-17: «УЕФА понимает, что здесь не должно быть политизированных решений»

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов ответил на вопрос о будущем сборной России до 17 лет.

«УЕФА не удалось найти техническую возможность для нашего участия в текущем розыгрыше чемпионата Европы U-17. Тем не менее, руководство УЕФА будет рассматривать эту возможность на следующий цикл соревнований. Для нас очень важно, чтобы наши юношеские команды играли. УЕФА тоже понимает, что здесь не должно быть каких-то политизированных решений. Спорт не должен быть частью политики. Особенно детский», — сказал Митрофанов.

26 сентября УЕФА допустил к соревнованиям под своей эгидой национальные команды России, в которых выступают игроки не старше 17 лет. Российские сборные должны были проводить свои матчи на нейтральной территории без использования флага и гимна.

После такого решения Украина, Англия, Польша, Латвия, Швеция, Дания, Норвегия и Литва отказались играть в соревнованиях с участием россиян. 10 октября УЕФА отменил свое решение о допуске.