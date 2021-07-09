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В Кремле не возражают против выбора иностранного тренера для сборной России

14:10
Дмитрий Песков. Фото AFP
Дмитрий Песков. Фото AFP
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не возражают, если в качестве нового тренера сборной России будет приглашен иностранный специалист.

«Главное, чтобы сборная у нас играла. В Кремле считают, что это все-таки должны решать наши футбольные спортивные власти. Все остальное — это любительские рассуждения, и мы не хотели бы пускаться в эти любительские рассуждения. Это должны решать те люди, которые профессионально разбираются в футболе», — приводит ТАСС слова Пескова.

8 июля Российский футбольный союз (РФС) объявил о расторжении контракта со Станиславом Черчесовым. Он тренировал сборную России с августа 2016 года, приняв команду после чемпионата Европы. Со специалистом российская сборная приняла участие в Кубке конфедераций-2017 (не вышла из группы), чемпионате мира-2018 (1/4 финала) и Евро-2020 (не вышла из группы).

Контракт Черчесова с годовой зарплатой 2,5 миллиона евро был рассчитан до 30 декабря 2022 года.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11865361

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