Марио Фернандес: «Есть вероятность, что меня больше не будет в сборной»
13:39
Защитник ЦСКА и сборной России Марио Фернандес высказался о своем будущем в национальной команде.
«ЧМ в Катаре — пока не знаю. Надо сначала поговорить с руководством ЦСКА, с представителями РФС.
Есть вероятность, что болельщики больше не увидят меня в составе сборной России», — сказал Фернандес в интервью Sport24.
В составе сборной России 24-летний футболист выступает с 2017 года. На чемпионате Европы-2020 национальная команда не вышла их группы, заняв последнее место.
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