Футбол
Сборная России
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото Команда
Новости   //    Футбол   //    Сборная России

Марио Фернандес: «Есть вероятность, что меня больше не будет в сборной»

13:39
Станислав Черчесов и Мариу Фернандес. Фото Вячеслав Евдокимов., ФК «Зенит»
Станислав Черчесов и Мариу Фернандес. Фото Вячеслав Евдокимов., ФК «Зенит»
Теги:

Защитник ЦСКА и сборной России Марио Фернандес высказался о своем будущем в национальной команде.

«ЧМ в Катаре — пока не знаю. Надо сначала поговорить с руководством ЦСКА, с представителями РФС.

Есть вероятность, что болельщики больше не увидят меня в составе сборной России», — сказал Фернандес в интервью Sport24.

В составе сборной России 24-летний футболист выступает с 2017 года. На чемпионате Европы-2020 национальная команда не вышла их группы, заняв последнее место.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Виктория Кравченко все материалы автора

Читайте также

Учил русскому языку, вводил запретные слова и называл себя госслужащим. Огненные цитаты Черчесова в сборной России
Москвич отрезал себе гениталии посреди улицы
Мурашко заявил об изменениях в симптомах пациентов с COVID-19
Фото: как выглядит Максакова в купальнике
Силовые тренировки со штангой — разбираемся с экспертом
vs
4
Офсайд