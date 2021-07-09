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Черышев первым из основных игроков сборной поблагодарил Черчесова за работу

14:44
Сторис Дениса Черышева. Фото Instagram Денис Черышев (слева) и Станислав Черчесов. Фото Александр Федоров, «СЭ»
Сторис Дениса Черышева. Фото Instagram
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Нападающий сборной России и «Валенсии» Денис Черышев поблагодарил бывшего главного тренера национальной команды Станислава Черчесова.

«Спасибо за доверие все эти годы», — написал Черышев, опубликовав в сторис своего Instagram совместную фотографию с Черчесовым.

Сторис Дениса Черышева. Фото Instagram
Сторис Дениса Черышева. Фото Instagram

Вчера, 8 июля Российский футбольный союз объявил о расторжении контракта с Черчесовым. Соглашение с 57-летним специалистом действовало до 30 декабря 2022 года.

Черчесов тренировал сборную России с августа 2016 года. При нем команда приняла участие в домашних Кубке конфедераций-2017 (не вышла из группы) и чемпионате мира-2018 (1/4 финала), двух сезонах Лиги наций (не вышла в дивизион А), отборе и финальном турнире Евро-2020 (не вышла из группы), а также стартовала в цикле ЧМ-2022. В отборочном турнире ЧМ-2022 после трех матчей команда делит первое место с Хорватией (по шесть очков). 1 сентября россияне сыграют с хорватами на своем поле.

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Иван Торопцев все материалы автора

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